محافظ القاهرة : الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب

يؤدى اليوم السبت طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن لجان الثانوية العامة شهدت أمس أعمال تطهير وتعقيم استعداداً لاستئناف أعمال امتحانات طلاب الثانوية العامة عقب عودتهم من قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتى ستبدأ اليوم السبت.

وأشار محافظ القاهرة فى بيان له إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ٩٣٠٩٣ طالبا وطالبة منهم ٨٤٢٧٧ انتظام و٨٨١٦ طالبا وطالبة منازل وعائدين من الخارج ، مضيفا أنه تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالبا إلى 14 طالبا أو أقل فى اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب الأمر الذى أدى الى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة إلى٢٩٣ لجنة .

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود تواصل دائم مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لرصد أى شكاوى لسرعة حلها.



وأكد محافظ القاهرة أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان مع إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.