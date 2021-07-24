نشرة أخبار الحوادث.. علاقة غير شرعية وتجارة آثار وجثة سيدة متحللة بالقاهرة الجديدة

نشر قسم الحوادث عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها :

7 بلطجية يعتدون على مُحرر «صدى البلد» في سوهاج

أصيب محمد عبدالناصر، الشهير ب"محمد المنشاوي"، أحد مُحرري موقع صدى البلد، ابن قرية نجع أبو رمضان، بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، بجروح وكدمات مُتفرقة بالجسم، إثر اعتداء سبعة بلطجية عليه؛ لسرقته.

ضبط شاب وزميله لإشعالهما النيران في منزل زوجه عمته بسمنود

تمكنت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي شاب وزميله لإضرامهما النيران بواسطة الملوتوف في منزل زوجه عمه الاول بسبب خلافات أسرية انتهت بالخلع والانفصال عقب عشره زوجيه دامت لأكثر من 26سنة بقرية كفر حسان بدائره مركز سمنود وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

علاقة غير شرعية وتجارة آثار..المؤبد لـ شخص قتل محاميا وأحرق جثته بالغربية

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد وعضوية المستشارين أيمن يونس أبو زید، خالد فاروق عرفة، وحضور عمرو ياسر زكريا وكيل النيابة، وأمانة سر عمرو جمال، في قضية النيابة العامة رقم 4267 لسنة 2021 مركز قطور برقم 299 لسنة 2021 كلي، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل محام وإحراق جثته داخل سيارته يالغربية.

التحفظ على كاميرات المراقبة فى واقعة العثور على جثة سيدة متحللة بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة متحللة لسيدة داخل شقتها بمنطقة التجمع الأول فى القاهرة الجديدة، كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

ربوا عيالي.. رسالة من الحبس وجهتها امرأة بعد قتل زوجها بالقليوبية| تفاصيل

تداول النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور لصفحة المتهمة بقتل زوجها ريهام سعيد بقرية طنط الجزيرة بطوخ فى القليوبية؛ يرجع تاريخ كتابته إلى 2018، حيث شاركت منشورا مكتوبا به: "بلاش تحكي لأي حد عن مشاكلك انتي وجوزك؛ لا أمك ولا أختك ولا حتى صاحبتك.. اتكلمي عنه كويس وخلي صورته حلوة أدامهم علشان لما تقتليه محدش يحس بيكي".. وعلقت المتهمة على المنشور: "الله يعينا على فعل الخير".

اللي حسبته لاقيته|اعترافات قاتل زوجته بـ السكين في بني سويف..شاهد

قال محمود محمد سليمان 35 سنة فى اعترافاته أمام نيابة أهناسيا بإشراف المستشار طارق جلال المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف ، إننى قتلت أم تبارك وياسين زوجتى باستخدام "سكين" قمت بشرائه من أحد الباعة الجائلين بأن طعنتها فى رقبتها وصدرها وبطنها.