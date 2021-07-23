7 بلطجية يعتدون على مُحرر «صدى البلد» في سوهاج

جروح وكدمات مُتفرقة بالجسم

أصيب محمد عبدالناصر، الشهير ب"محمد المنشاوي"، أحد مُحرري موقع صدى البلد، ابن قرية نجع أبو رمضان، بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، بجروح وكدمات مُتفرقة بالجسم، إثر اعتداء سبعة بلطجية عليه؛ لسرقته.

جاء ذلك أثناء عودته من القاهرة لقضاء اجازة عيد الأضحى وسط عائلته في بلدته، يوم ١٩ من يوليو "وقفة عرفات"، حيث تم الاعتداء عليه من قبل بلطجية وقُطاع طُرق بالضرب المبرح، وتمت سرقة هاتفه المحمول ومبلغ من المال ومحفظة جيبه التي تحمل أوراقه الشخصية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم ٧٦٢٢ لعام ٢٠٢١، جنح المنشاة، وأثبت فيه أسماء الجُناة، حيث استطاع التعرف عليهم وهم: "أحمد. ث - علي. م - صابر. ي - صبري. ص - صبري. ش - فيصل. ا - وعلاء. ص".

وُناشد الصحفي بموقع صدى البلد، وزارة الداخلية مُمثلة في مديرية أمن سوهاج، واللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، بالتدخل الفوري وضبط المتهمين السابق ذكرهم، واسترجاع حقه المُنتهك من قبل الجُناة.