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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اللي حسبته لاقيته|اعترافات قاتل زوجته بـ السكين في بني سويف..شاهد

صورة ارشفيفة
صورة ارشفيفة

قال محمود محمد سليمان 35 سنة فى اعترافاته أمام نيابة أهناسيا بإشراف المستشار طارق جلال المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف ، إننى قتلت أم تبارك وياسين زوجتى باستخدام "سكين" قمت بشرائه من أحد الباعة الجائلين بأن طعنتها فى رقبتها وصدرها وبطنها.

 

 وقال إننى وضعت السكين فى جيبى الخلفى من البنطلون الكحلى وخبأته جيدا وذهبت إلى محل الملابس الذى تملكه زوجتى ودخلت إلى المحل وصعدنا إلي الدور العلوي بمفردنا لنتفاهم  وجلست لأتحدث معها وقلت لها أنا بتصل عليكى مش بتردى ليه ، وبدأنا المشاجرة  الكلامية مع بعض وفجأة قمت وأخرجت السكين وطعنتها به وحاولت منعى إلا أننى قمت بطعنها فى كل أجزاء جسدها إلى أن وقعت على الأرض وبدأت الطعن فى صدرها إلى أن فارقت الحياة وجلست بجوارها أنظر إليها وأقول لها "ما أنا قلت نرجع فى الأيام المفترجة دى إنتى قلت لأ " وبعدها قمت بقطع شرايين يدى اليمني واليسرى بنفس السكين ولم أدرِ بنفسى إلا وأنا فى المستشفى.

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وأضاف قاتل زوجته أنا متزوج من شادية مراتى من 2007 ، وأنجبنا طفلين ، ووقعت بيننا مشاكل زوجية ومنذ شهرين تركت منزل الزوجية وسافرت الى القاهرة وتركت أولادى وزوجتى بسبب الخناقات وخلال الشهرين حاولت الاتصال بها لعودتها للمنزل ونرجع تانى مع بعض إلا أنها كانت ترفض الى ان علمت انها رفعت قضية خلع ، فاتصلت بها ولم ترد وقلت أنزل من القاهرة واذهب الى المحل الذى تعمل به وأقول لها نرجع لبعض فى العيد وكان يوم عرفه  وهدانى تفكيرى الى شراء سكين  وأضعه فى جيبى فى حالة رفضها هاموتها وفعلا "اللى حسبته لقيته " رفضت ان تعود معى الى المنزل ووقعت مشاجرة بيننا انتهت الى قتلها.

وكان المستشار طارق جلال المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف ، قرر حبس المتهم بقتل زوجته 4 ايام على ذمة التحقيقات ونجحت مباحث اهناسيا برئاسة المقدم احمد بهجت رئيس مباحث اهناسيا فى تقديم "فيديو " لواقعة القتل التى قام المتهم بها ضد زوجته شادية محمد 30 سنة ، وظهر بالفيديو قيام المتهم بطعنها 27 طعنة فى الرقبة والصدر والبطن

وزوج  طعن زوجته بسكين وقام بعدها بقطع شرايين يده وتم نقله إلى المستشفى لإنقاذه، وتمكنت أجهزة الأمن من التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة وهي عبارة عن سكين، وأمر اللواء محمد مراد مدير الأمن ببني سويف بتعيين حراسة مشددة على الزوج بالمستشفى لحين إجراء عملية جراحية له.
 

بني سويف مشاجرة جامعة بنى سويف الباعة الجائلين لنيابات بنى سويف

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