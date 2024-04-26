سميرة أحمد: بحب منى ذكي أوي .. وأنا ضد مصطلح السينما النظيفة

أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد، أنها تحب الفنانة مني ذكي لأنها فنانة شاملة وموهوبة.

قالت سميرة أحمد خلال لقائها مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامج بالخط العريض، انها لم تشاهد فيلم أصحاب ولا اعز، مشيرة إلى أنها ضد مصطلح السينما النظيفة وأنها اختارت طريقا سلكته في الفن طيلة عمرها .

وفي الحلقة الثانية، فتحت الفنانة القديرة صندوق الذكريات وحكت لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.



‏‎وقالت سميرة في الحلقة التي تذاع الجمعة المقبلة، إن الفنان ياسرجلال يستحق النجومية التي وصل إليها، وأن الفنانة منى زكي موهوبة، قائلة: منى زكي من الفنانات اللي بحبها أوي أوي.