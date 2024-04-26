مفتقداكي يا خيرية.. سميرة أحمد تبكي على الهواء بسبب شقيقتها

استضافت الإعلامية إيمان أبو طالب الفنانة القديرة سميرة أحمد في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، وقالت خلال اللقاء إن شخصيتها تشبه شخصيتها في العمل الدرامي "ماما في القسم"، من حيث الجدية والصرامة.



‏‎واسترجعت سميرة أحمد ذكرياتها مع شقيتها خيرية أحمد لتبكي بالدموع على فراقها، وقالت: "أفتقد شقيقتي خيرية أحمد، أنا حاليا عندي صداقات بحاول أعوض بيها غياب خيرية عني".



‏‎وفي الحلقة الثانية، فتحت الفنانة القديرة صندوق الذكريات وحكت لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.

‏‎وقالت سميرة في الحلقة التي تذاع الجمعة المقبلة، إن الفنان ياسر جلال يستحق النجومية التي وصل إليها، وأن الفنانة منى زكي موهوبة، قائلة: منى زكي من الفنانات اللي بحبها أوي أوي.



‏‎وكشف سميرة أحمد في الحلقة تفاصيل تقديمها للنجوم كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز وأحمد زاهر وجيهان فاضل وأحمدفهمي، وغيرهم من الفنانين.



‏‎وردت الفنانة القديرة في الحلقة على أنباء وجود خلاف قديم مع الفنانة وفاء صادق واستبدالها بفنانة أخرى في أحد الأعمال، قائلة: أكتر حاجة تضايقني عدم احترام العمل.. الأستاذ إسماعيل غيرها.



‏‎كما تحدثت سميرة أحمد عن مشاركة الفنانة عبلة كامل، في بعض الأعمال الفنية، واعتزالها الفن حاليا، قائلة: يا خسارة يا عبلة إنك مش موجودة معانا.



‏‎وكشف سميرة أحمد لأول مرة، أنها كانت البطلة الرئيسية لمسرحية مدرسة المشاغبين، قبل أن تقدم اعتذارها وتؤدي الدور الفنانة سهير البابلي.



‏‎كما تحدثت الفنانة القديرة عن حياتها الخاصة وتفاصيل رحلة الكفاح مع زوجها المنتج صفوت غطاس.

‏‎وتمنت الفنانة القديرة العودة للعيش في منطقة الدرب الأحمر، وكشفت في الحلقة الأسباب وراء أمنيتها.