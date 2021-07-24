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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس خوان جامبر.. تعرف على آخر مباراة بين برشلونة ويوفينتوس منذ 16 عاما

صدى البلد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن مواجهة يوفنتوس في بطولة كأس خوان جامبر “الودية”، على ملعب كامب نو.

 

وكتب الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: حدث تاريخي في الكامب نو يوم 8 أغسطس.. بطولة خوان جامبر على شكل مواجهة ثنائية بين برشلونة ويوفنتوس، بحضور 20 ألف متفرج (20٪ من الطاقة الاستيعابية).

 

وتابع حساب برشلونة: المباراة الأولى بين فريقي السيدات في السادسة مساءً “ بتوقيت إسبانيا”، بينما تقام المباراة الثانية بين فريقي الرجال في التاسعة والنصف مساء.

 

ويعود يوفنتوس للمشاركة في النسخة رقم 56 من كأس خوان جامبر، بعد آخر مباراة في البطولة منذ عام 2005.

 

وتعادل بهدفين لمثلهما بعدما سجل أندريس إنييستا وجيوفاني فان برونكهورست للمضيف وأحرز أليساندرو دل بييرو وديفيد تريزيجيه ليوفنتوس، قبل أن يفوز الإيطاليون بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

 

كأس خوان جامبر هو بطولة ودية ينظمها فريق برشلونة كل عام قبل انطلاق الموسم الجديد.
 

ولم يكشف نادي برشلونة، موقف ميسي من المشاركة في كأس خوان جامبر، بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني، وعدم التجديد حتى الآن.

 

يذكر أن عقد ليونيل ميسي انتهي مع نادي برشلونة في 30 يونيو الماضي.

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