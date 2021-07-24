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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل لحمة بالدمعة وكفتة هندية

لحمة بالدمعة
لحمة بالدمعة

طريقة عمل لحمة بالدمعة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي، لعشاق اللحم . 
 

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مقادير لحمة بالدمعة

 

لحمة مكعبات مسلوقة 
شوربة 
بصل مفروم
ملح 
فلفل أسود
سمنة
عصير طماطم 
بهارات 
صلصة طماطم
فلفل رومي
فلفل حار
ثوم مفروم

 

طريقة تحضير لحمة بالدمعة

 

* يشوح البصل المفروم في السمنة على النار

* يضاف الملح والفلفل الأسود والثوم المفروم ويقلب كل الخليط على النار

* تضاف قطع اللحمة والفلفل الرومي والحار وعصير الطماطم ويقلب كل الخليط

* يمكن إضافة صلصة الطماطم والشوربة

* يترك الخليط على النار حتى تمام النضج
 

طريقة عمل الكفتة الهندية
 

تقدم الشيف غادة زعفران طريقة مبتكرة لعمل الكفتة الهندية بمذاق جديد وشكل مختلف لعشاق الاكل الهندي إليك التفاصيل والخطوات خطوة بخطوة.

 

مقادير الكفتة الهندية

 

نصف كيلو لحمة مفرومة  متبلة بملح وفلفل وبصل
2 بصل مكعب 
مرقة ملعقة كبيرة بودرة
كاري ملعقة كبيرة 
دقيق
كوب بسلة بالجزر
ثوم ربع كوب كريمة جاراماسالا زيت
 

طريقة تحضير الكفتة الهندية
 

* تشكل اللحمة المفرومة على هيئة كرات وتشوح في الزيت على النار

* يضاف البصل و الثوم ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا مع الكفتة

* يضاف الكاري و الجراماسالا والمرقة ثم يضاف الماء والبسلة بالجزر والكريمة ويقلب جيدا

* تترك قليلا حتى تتشرب من الطعم وتقدم ساخنة

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