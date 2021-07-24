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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

٤٠يوم تقال قوي .. إيمان العاصي تحيي أربعين والدها بكلمات مؤثرة

صدى البلد

تذكرت الفنانة إيمان العاصي والدها بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام".

ونشرت إيمان العاصي صورة  لوالدها وعلقت عليها قائلة: أربعين يوم يا بابا اربعين يوم ياروح قلبي وحشتني قوي يا حبيبي ٤٠يوم تقال قوي يارب ياحبيبي روحك تبقي مرتاحة ومبسوطة بحبك يا بابا ربنا يسعدك ياحبيبي يارب.

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وكانت قد ودعت إيمان العاصي والدها قائلة: “الله يرحمك يا نور عيني الله يرحمك يا حبيب قلبي يا أغلى حاجة عندي وحشتني قوي، اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار، اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً، اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين. اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً. اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور”.


وحرص مجموعة من الفنانين على التواجد مع الفنانة إيمان العاصي خلال دفن والدها بمقابر العائلة بمدينة 15 مايو، ومنهم دينا فؤاد، وأحمد صلاح حسني، وعزوز عادل والمؤلف محمد سيد بشير.

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