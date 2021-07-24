وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

جميعا يبلغ الاستياء منتهاه من بعض القيادات المتواجدة في بعض الوزارات في الدولة ، لأنها تحمل داخل رؤسها عقول عفي عليها الزمن ، مجرد تواجدها في تلك المناصب عبء ،، ليس فقط علي المكان وموظفينه ، وإنما علي مرتادي هذا المكان ،، البؤساء الذين يعانون أشد المعاناة لقضاء حوائجهم ، فمثل هذه العقول تزداد معها المشكلات يوما بعد يوم ويزداد معها سخط المواطنين ، من عدم قضاء احتياجاتهم بيسر وسهوله ، وبآدميه .

حلم المواطن المصري أن يدخل أي جهه حكوميه يقضي مصلحته بكرامة دون تذلل ولا تعب ، ولا إرهاق ، ودون أن يدخل في دائره السبع لفات ليرجع بيته منهك القوي ، ناقم علي تلك الانظمه وهذه العقول ، أليس هذا بيسير ، والله مواطن غلبان.

ساقني القدر بشكوى لأحد وكلاء الوزارة ، ومن كثرة الضغوط انتظرته وقتا ليس بيسير لدى مدير مكتبه وبالتالي لم يكن لدي أي عمل سوى مراقبة المتواجدين، خلال هذه الفترة ، تكونت لدي فكرة عن شخصية تلك القيادة ، ،، من ردود أفعال مرتادي هذا المكان ، ولكني لم أُريد أن أُفرط في الأمل.

وحينما جاء دوري ، دار بيننا حوار طويل ، أكملت مهمتي وخرجت ، أتساءل ، إن كانت هناك تلك العقول ، وذلك الفكر ، وتلك الرؤي ، ما يمنعها من تصحيح الأوضاع ، أين القيادات الأعلى ، ولماذا لا تسمع لبعض مقترحات ، ولماذا تلك الأفكار لم تجد من يتبناها ، مما دعاني للاتصال به لعلي أجد إجابات لسؤالي ، وكان الرد الصادم ، حاولت توصيل تلك الرؤي ، ولكن.

ولكن ماذا ،، لا استطيع تخطي المدير المباشر ، وهو علي علم بما أود تنفيذه ، دون أن يحرك ساكنا ، وكانت اجابتي الاستنكارية ، ولكن عليك ألا تستسلم ، اجابني بكل احباط ، إذن لن استمر في مكاني، ونحن جميعا نأسف ونتأسف على المرتشيين، فماذا عملنا لأصحاب الأيدي النظيفة سوي شهاده تقدير ورقيه تعلق علي الحائط لا تثمن ولا تغني من جوع ( إن اخذها طبعا ).

نلوم علي اصحاب العقول الجافه ، ونطالب بالتفكير خارج الصندوق ، فماذا عملنا للمبتكرين ، والمتميزين ، وأصحاب الرؤى والاقتراحات للتطوير العمل وإيجاد حلول لتلك المشكلات والسلبيات، ونشجب ونندد بالجالسين في مكاتبهم في المكيفات دون أي دراية بالواقع ، فماذا فعلنا لمن يخرج في عز الحر ويمر ويسعى لتصحيح الأوضاع ويبذل قصارى جهده.

لماذا أصبحت البيئة المصرية طاردة لأي نجاح مستوعبه للفشل وللمقصرين لدرجة لو أن هناك مسئول مقصر بدلا من معاقبته وإنهاء خدماته ، يتم نقله إلي مكان آخر وكأن هذا هو العقاب المستحق .

هل هناك تقييمات لهؤلاء المسئولين بمنتهى الشفافية والحيادية ، هل هناك من يبحث إن كان هؤلاء يحصلون علي حقوقهم الماديه والمعنويه كامله ( دون طلب ) كأقل واجب لتقدير تلك الجهود ، هل هناك من سعى لزياده مخصصاته الماديه نظرا لكفاءته وقدرته على الإدارة بشكل جيد ، أم أنه لابد وأن يحاسب طبقا للدرجه ولا يُمنح أي زيادة شأنه في ذلك شأن أي موظف يذهب في الصباح وينتظر وقت انصرافه ليأخذ راتبه كل أول شهر أو شأن أي فاسد أو فاشل على نفس الدرجة، وهؤلاء وامثالهم ماذا جنوا سوى الاحباط واليأس والعجز أمام انفسهم واسرهم والاخرين.

الادارة فن ، وفكر ، رغبه جاده في النجاح ، وابتكار ، ومرونة كبيرة جدا لاتخاذ قرارات طبقا للمتغيرات و للظروف ، وتحديد بدائل.

ما السر أن من لديه القدرة والرغبة على تغيير الأوضاع ، خارج المشهد ، فهل كل مسئول يشعر بنجاحه عندما يفشل الاخرون ؟ أم يخشى أن ُيظهر الناجح فتتغير الأوضاع ويصبح مجرد وجود أصحاب الكفاءات خطر عليه مما يؤدي إلى وأد كل تجربة ناجحة في مهدها

في يوم ما كانت امنيتي بأن يكون هناك هيئة متخصصة لتأهيل الشباب والقيادات ، والان اتمنى وأُطالب بتشكيل لجنة لتقييم القيادات على أرض الواقع ، من مكان الحدث وليس على الاوراق ، تبحث عن كفاءات، وتستمع لافكارهم وتقييمها ، و تستمع لأراء الموظفين ، وتستمع لآراء المواطنين لإعطاء كل ذي حق حقه وتكون لها صلاحيات وتملك القرار.

تُري ،، هل مثل هؤلاء قد اختاروا الطريق الصعب ؟ وكان الأسهل أن يسيروا في الركب وتترك الأمور، وهل لو رجع بهم الزمن الى الخلف لسلكوا نفس الطريق؟، أم بداخلهم ندم ومرارة على أنهم أرادوا العمل باتقان وتفاني أرادوا التغيير ولكن المجتمع لم يستوعب التغيير يلزمه إرادة من حديد لا تفل ولا تكل ويلزمه توحد الهدف ، وتكاتف الجميع، ولن يستقيم الأمر إلا بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتطبيق القوانين بكل دقه ومحاسبة المقصر دون رأفة لإرساء مبدأ العدالة حتى لا يستوي الخبيث والطيب وحتي يرجع الحق لأهله.