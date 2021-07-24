محافظ أسيوط يعلن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وشن حملات رصد ومنع أية تعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين ومن يستغلون فترة الاجازات لارتكاب مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وفترة الاجازات والاعياد ويقومون بارتكاب مخالفاتهم من تعديات وبناء عشوائي .

وأشاد محافظ أسيوط بدور لجان المتابعة الميدانية ورؤساء المراكز والاحياء فى تنفيذ العديد من قرارات الازالة وازالة التعديات فى مهدها بقرى ومراكز المحافظة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك موجها لهم الشكر ، مشددا على تكثيف عمل لجان التفتيش والرصد الميداني على مدار اليوم بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومديرية الزراعة ومسئولي حماية الأراضي لضبط أية تعديات وتطبيق الإزالة الفورية لها في المهد وإعادة الأرض إلى طبيعتها في نفس الوقت وتحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون بكل قوة ولن تترك المخالفين ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تعد مصدر الأمن الغذائي لمصر.



كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا بتكشيل لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لاعمال تنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئوليين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

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