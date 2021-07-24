عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعلن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

إزالة المخالفات
إزالة المخالفات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وشن حملات رصد ومنع أية تعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين ومن يستغلون فترة الاجازات لارتكاب مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وفترة الاجازات والاعياد ويقومون بارتكاب مخالفاتهم من تعديات وبناء عشوائي .

إخلاء المنازل المجاورة .. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط

محافظ أسيوط: لا زيادة في تعريفة سيارات الأجرة.. وحملات على مواقف السرفيس

وأشاد محافظ أسيوط بدور لجان المتابعة الميدانية ورؤساء المراكز والاحياء فى تنفيذ العديد من قرارات الازالة وازالة التعديات فى مهدها بقرى ومراكز المحافظة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك موجها لهم الشكر ، مشددا على تكثيف عمل لجان التفتيش والرصد الميداني على مدار اليوم بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومديرية الزراعة ومسئولي حماية الأراضي لضبط أية تعديات وتطبيق الإزالة الفورية لها في المهد وإعادة الأرض إلى طبيعتها في نفس الوقت وتحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون بكل قوة ولن تترك المخالفين ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تعد مصدر الأمن الغذائي لمصر.


كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا بتكشيل لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لاعمال تنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات على الاراضي الزراعية  ومخالفات البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئوليين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

IMG-20210722-WA0001
IMG-20210722-WA0001
IMG-20210722-WA0000
IMG-20210722-WA0000
IMG-20210722-WA0003
IMG-20210722-WA0003
IMG-20210722-WA0002
IMG-20210722-WA0002
IMG-20210722-WA0005
IMG-20210722-WA0005
IMG-20210722-WA0004
IMG-20210722-WA0004
IMG-20210722-WA0006
IMG-20210722-WA0006
محافظ أسيوط اللواء عصام سعد حملات ازالة ازالة تعديات الأراضى الزراعية

موضوعات متعلقة

نقل النواب تناقش إنشاء طريق للربط بين مصر أسيوط الزراعي والمريوطية السياحي

محافظ أسيوط: حملات على مواقف السيارات ومحطات الوقود لمتابعة الأسعار الجديدة

ترشيحاتنا

"قمر الرعد" ينير سماء مصر الليلة

مفتي الجمهورية ينعى زوجة عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

ممنوع حضور هؤلاء.. عادة غريبة عند الهندوس خلال مراسم حرق الموتى

أشهر الطرق الصوفية في مصر .. نسبهم وعائلاتهم

ينطلق بعد أيام.. شروط التحويل من الأزهر إلى العام

يوفنتوس يرفض بيع كييزا لـ ليفربول بـ 100 مليون يورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

ننشر أول صورة لطالبة الثانوية العامة ضحية امتحان الفيزياء بالمنوفية

كائن الهوهوز.. الأمن يفحص فيديوهات فتاة التيك توك وزوجها

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة قبل امتحان الفيزياء في المنوفية

إعلان إثيوبي مثير للجدل بشأن سد النهضة

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

الصحة العالمية: لقاحات كورونا حلال وتتوافق مع الشريعة الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات أستراليا ضد قيود كورونا.. واعتقالات بالعشرات|فيديو وصور

فيضانات في كل مكان ..ماذا يحدث في العالم من أوروبا لآسيا؟

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

فيديو

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

اﻟﻤﺰﻳﺪ