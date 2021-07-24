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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتعليق الشوالي.. beIN SPORTS تعلن إذاعة مباراة منتخبي مصر والأرجنتين على قناتها المفتوحة

صدى البلد

أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة أولمبياد طوكيو 2020، عن إذاعة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات المقرر إقامتها صباح الأحد 25-7-2021 وذلك عبر قناتها المفتوحة وبتعليق عصام الشوالي.

 

ويستعد المنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم، لمواجهة نظيره الأرجنتيني في المباراة التي تنطلق في التاسعة والنصف صباح غدٍ بتوقيت القاهرة، على ملعب سابورو دومي.

 

ويبحث المنتخب الاوليمبي، عن تحقيق المفاجأة الثانية بالفوز على الارجنتين من أجل المحافظة على آماله في التأهل لدور الثمانية بعد التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب إسبانيا بدون أهداف. 


تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الاولمبي ضد الأرجنتين 


تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

على نايل سات beIN SPORTS HD 7
beIN SPORTS HD 7
نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3
سهيل سات 11623 عامودي 27500 2

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