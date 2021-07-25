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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

العاصمة الأثيوبية في خطـر.. قـوات تيجراي على مشارف أديس أبابا

صدى البلد

قال قائد قوات جبهة تحرير شعب تيجراي الجنرال تسادكان جبريتنساي، أن قوات الجبهة خاضت معارك ناجحة لمدة 3 أيام في ولاية عفار المجاورة لإقليم تيجراي، ودمرت تشكيلات للجيش الإثيوبي بينها قوات من الحرس الجمهوري.

 

وأعلن الجنرال جبريتنساي، في تصريحات صحفية، أن "ميزان القوة الآن في صالحنا بالكامل، ويمكننا التحرك لاحتلال أديس أبابا دون مقاومة".

 

وأضاف جبريتنساي: "خضنا معارك ناجحة داخل ولاية عفار ويمكننا التحرك بسهولة لاحتلال الطريق بين أديس أبابا وجيبوتي، وسنصبح في وضع يمكننا من استقبال المساعدات الإنسانية مباشرة".

 

إقليم تيجراي

 

وكان الجيش الإثيوبي بدأ هجومه على إقليم تيجراي في نوفمبر الماضي ردًا على مهاجمة جبهة تحرير شعب تيجراي لموقع عسكري يتبع الجيش، وبعد 3 أسابيع من بدء القتال أعلن آبي أحمد الانتصار على الجبهة والسيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم وإن استمرت الاشتباكات بين الطرفين، وفي يونيو الماضي فاجأت جبهة تحرير شعب تيجراي العالم بهجوم مضاد واسع النطاق استعادت خلاله السيطرة على معظم أجزاء تيجراي وعاصمته ميكيلي.

 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي.

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ولاية عفار أديس أبابا قوات تيجراي العاصمة الأثيوبية الجيش الإثيوبي جبهة تحرير تيجراي تيجراي

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