في ذكرى ميلاد شوقي شامخ.. بدأ حياته مراجع حسابات بالتربية والتعليم وزوجته إعلامية شهيرة

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان شوقى شامخ، الذى يعد واحداً من أبرز الفنانين فى تاريخ الدراما المصرية.

ولد شوقى شامخ في حي الحلمية الجديدة بمنطقة الخليفة بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال من جامعة عين شمس عام 1972

عمل شوقى شامخ بعد ذلك مراجع حسابات بالتربية والتعليم قبل أن يتجه إلى العمل الفني.

سينما ومسرح وتليفزيون :

عمل شوقى شامخ في المسرح فى عدة مسرحيات منها (شاهد ما شافش حاجة، الأستاذ، القرد، وملك الهيبز).

تميز شوقى شامخ فى السينما بعدد من الأعمال ومنها كتيبة الأعدام مع نور الشريف ومعالي زايد وممدوح عبد العليم.

أما أعمال شوقى شامخ التلفزيونية هي: الشهد والدموع، ليالي الحلمية، أرابيسك، حلم الجنوبي، زيزنيا، رأفت الهجان.

تزوج شوقى شامخ من الإعلامية سيفين صلاح الدين، وأنجب منها أحمد وبيرين المذيعة بقطاع الأخبار.



توفي شوقي شامخ يوم الخميس 26 مارس 2009 داخل مستشفى معهد القلب الخاصة بالقاهرة إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة أثناء تصوير مسلسل المصراوية الجزء الثاني.