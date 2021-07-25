تصرف غريب من سائق دليفري بعد رفض الزبون دفع إكرامية.. فيديو

تدولت مواقع التواصل مقطع فيديو، قام خلاله سائق دليفري بتصرف غريب بسبب رفض زبون إعطائه "الإكرامية بعد توصيل كرتونة البيتزا إليه.

أخذ سائق الدليفري، قطعة بيتزا من الصندوق الذي ذهب لتسليمه، بعدما رفض الزبون إعطائه إكرامية على توصيل طلبه.

كان سائق توصيل البيتزا يفضّل كثيرًا أن يأخذ الإكرامية، لكن العميل لا يستطيع تحملها، أو على الأقل هذا ما أخبر به السائق، لذا سمح له بأخذ قطعة من البيتزا.

انتشر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا الباب لعامل الدليفري أمام منزل يحمل كرتونة بيتزا.

يضع الصندوق على المنحدر الأمامي ويمد ليطرق الباب عندما يرى ورقة معلقة على الباب مكتوب عليها "لا يوجد نقود للإكرامية، من فضلك خذ قطعة بيتزا."

دون تفكير مرتين، يفتح السائق الصندوق ويأخذ شريحة، ويزيل جانبًا واحدًا من قناع وجهه، ويأخذ قضمة ثم يمشي.

حصد الفيديو ما يقرب من مليون مشاهدة عبر تطبيق TikTok، فيما توجه المستخدمين إلى مهاجمة العميل في التعليقات.

كتب أحد المستخدمين: 'الإكرامية مطلوبة، سائقو الدليفري يتقاضون رواتب قليلة جدًا، ربما كان يعتمد عليها".

https://www.tiktok.com/@ringdoorbell.compilation/video/6986391531393404165?sender_device=mobile&sender_web_id=6988626687541954049&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0