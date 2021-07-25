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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. محمد عبد الموجود يخسر من البرازيل في دور الـ32 للجودو

صدى البلد

خسر محمد عبد الموجود لاعب منتخب مصر للجودو من لاعب منتخب البرازيل دانييل كارجينين في منافسات وزن -66 بدور الـ32 في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وفاز البرازيلي دانييل كارجينين علي بطل مصر محمد عبد الموجود بالأيبون في الوقت الذهبي بعدما قدم مباراة جيدة .

وتشارك مصر بالبعثة الأكبر في تاريخها الأولمبي بعد وصول 137 لاعبا ولاعبة بواقع 89 رياضيا و48 رياضية في 27 لعبة أولمبية.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

محمد عبد الموجود منتخب مصر للجودو منتخب البرازيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اولمبياد

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