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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قرار ريهام سعيد

بعد قرار ريهام سعيد اعتزال الإعلام والاتجاه للتمثيل.. مذيعون اقتحموا الفن

أحمد حلمي
أحمد حلمي

رغم المفاجأة التي شعر بها كثيرين نتيجة قرار الاعلامية "ريهام سعيد" باعتزالها تقديم البرامج واتجاهها الى التمثيل، إلا أنه على مر السنين، كانت هناك كثير من التجارب التي خاضها المذيعين والمذيعات بالدخول لمجال التمثيل، وهناك أسماء لامعة دخلت عالم الفن من خلال التقديم الاذاعي والتلفزيوني وحققت نجاحا ملحوظا، وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرزهم.

 

سمير صبري 

سمير صبري في برنامج النادي الدولي

عمل الفنان "سمير صبري" في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء بجانب التقديم الاذاعي، وله العديد من البرامج الشهيرة مثل النادي الدولي، هذا المساء، من غير كلام، بدون كلام ، كان زمان،  ليلة في شارع الفن.

 

لبنى عبد العزيز

لبنى عبد العزيز

 

كانت بداية الفنانة " لبنى عبد العزيز" في الاذاعة المصرية في سن العشر سنوات، عندما اسند لها عبد الحميد يونس مدير البرامج الأوروبية بالإذاعة، الاشتراك في برنامج "ركن الأطفال" الذي كان يذاع عبرالبرنامج الأوروبي. وأسند لها تقديم البرنامج وهي في الـ 14 من عمرها، وذلك لإجادتها التحدث باللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى جانب العربي،. وظلت لبنى تعمل كمقدمة لركن الأطفال بدون أجر حتى سن 16 عاما.

 

نجوى ابراهيم 

نجوى ابراهيم

بدأت "نجوى ابراهيم"  مشوارها الفني كمذيعة في التلفزيون العربي في القاهرة عام 1965، وبجانب العمل كمقدمة برامج اتجهت للتمثيل، وقدمت 12 فيلما سينمائيا وبرزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام ومن ابرزهم فيلم "حتى اخر العمر" مع الفنان محمود عبد العزيز، وفيلم "الرصاصة لاتزال في جيبي" مع الفنان "محمود ياسين".

 

احمد حلمي

أحمد حلمي

كانت بداية الفنان "أحمد حلمي" في التلفزيون عندما كان يقدم برنامج "لعب عيال" في عام 1998، ونجح البرنامج نجاحا كبيرا، ساهم في دخوله عالم التمثيل، واول افلامه "عبود على الحدود" عام 1999 مع الفنان الراحل علاء ولي الدين ومن اخراج شريف عرفه، ومن هنا بدأت انطلاقته الفنية ليصبح واحد من اهم نجوم الصف الاول.

 

دينا الشربيني 

دينا الشربيني

 بدأت الفنانة "دينا الشربيني" حياتها الفنية  في عام 2006 وذلك من خلال العمل كمقدمة برنامج شبابيك،  وقدمت ايضا برنامج "عز الشباب" في عام 2011، ثم قررت الاتجاه الى التمثيل بعدما التحقت بورشة لتعليم اصول التمثيل، ثم اسند اليها اول ادورها الفنية من خلال مسلسل المواطن X في عام 2011 مع الفنان يوسف الشريف.

 

عمرو يوسف

عمرو يوسف

بدأ الفنان "عمرو يوسف"مشواره الفني من خلال الإعلانات في عام 2002، وعمل بعدها كمقدم برامج في عام 2005، ثم بدأ مشواره بالتمثيل عام 2007 وبالتحديد في مسلسل "الدالي" مع النجم الراحل نور الشريف، ثم توالت أدواره التليفزيونية، إلى أن بدأ مشواره بالسينما من خلال فيلم مقلب حرامية عام 2009.

سمير صبري لبني عبد العزيز نجوى ابراهيم أحمد حلمى دينا الشربيني عمرو يوسف

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