مانشستر يونايتد يعرض 45 مليون يورو للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع ساؤؤل نيجيز لاعب نادى أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أن نادى مانشستر يونايتد يجهز عرضا كبيرا للحصول على خدمات ساؤؤل نيجيز لتدعيم صفوف الفريق بشكل قوى خلال المرحلة المقبلة من أجل ضمان المنافسة على البطولات بعد وصول الفريق العام الماضي إلى نهائى كأس الاتحاد الأوروبي.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن صفقة اللاعب قد تكلف مانشستر يونايتد ما يقرب من 45 مليون يورو.

وسقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، أمام نظيره كوينز بارك رينجرز بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة الودية التى جمعتهما أمس على ملعب “كيان برنس”.

أحرز خيسى لينجارد الهدف الأول لصالح مان يونايتد في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، ثم نجح كوينز بارك رينجرز في تسجيل 4 أهداف متتالية.

وذلك قبل أن يقلص أنتوني إيلانجا الفارق بهدف يونايتد الثانى بالدقيقة 73 من عمر اللقاء.

كما أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس، السبت، عن تمديد عقد مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير حتى عام 2024.

بيان رسمى

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي: “وقع أولي جونار سولشاير عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد يضمن بقائه في النادي حتى عام 2024 على الأقل، مع وجود خيار التمديد لمدة عام آخر”.

وعلّق إدوودوارد، نائب الرئيس التنفيذي: "لقد عمل أولي وطاقمه بلا كلل على وضع الأسس للنجاح على المدى الطويل على أرض الملعب، لقد أصبحت نتائج ذلك واضحة بشكل متزايد خلال الموسمين الماضيين، ونتطلع جميعًا إلى رؤية هذا الفريق المثير يتطور بشكل أكبر في السنوات المقبلة".

وأضاف: "ما يبعث على السرور بشكل خاص هو الطريقة التي تم بها تحقيق هذا التقدم من خلال مزيج من المواهب الشابة المحلية واللاعبين الجدد، الذين يلعبون كرة القدم الهجومية متبعين تقاليد مانشستر يونايتد. نحن أكثر ثقة من أي وقت مضى أننا، تحت قيادة أولي، نسير في الاتجاه الصحيح".





يجهز فريق مانشستر يونايتد عرضًا من أجل التعاقد مع اللاعب ساؤول نيجيز والذي يلعب بصفوف نادي اتلتيكو مدريد الإسباني.

وعلمت “دايلي ميل” أن مانشستر يونايتد يقوم بتجهيز عرض من أجل إتمام التعاقد مع ساؤول نيجيز.

وأضافت أن فريق باريس سان جيرمان يستعد للدخول في مفاوضات من أجل التعاقد مع بول بوجبا لاعب الفريق الإنجليزي للانتقال إليه خلال الصيف الجاري.

وقالت أيضًا إن صفقة ساؤول لاعب فريق أتلتيكو مدريد قد تتم بمبلغ قدره 45 مليون يورو.