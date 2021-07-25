عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا نلعب ضد صهاينة.. أول تعليق من مدرب فتحي نورين على عقوبة إيقافه"خاص"

عمار بن يخلف وفتحي
عمار بن يخلف وفتحي نورين

علق الجزائري عمار بن يخلف مدرب فتحي نورين لاعب الجودو، على عقوبة الاتحاد الدولي للجودو الصادرة ضده وضد لاعبه، بسبب رفض مواجهة لاعب صهيوني في أولمبياد طوكيو 2020.

 

وقال عمار بن يخلف مدرب  فتحي نورين في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” نحن الجزائرين معروفين بأننا لا نلعب مع صهيانة، في جميع المنافسات، وهذا القرار نصرة للقضية الفلسطينية".

 

وتابع:" عقوبة إيقافنا من قبل الاتحاد الدولي للجودو كانت متوقعة ومنتظرة، ونحن نتقبل العقوبة وهذا شرف لنا، ولم نفكر في التراجع عن قرارنا الذي نفتخر به، مهما كانت الضغوطات والعقوبات"

 

وأشار:" ننتظر تحديد مدة العقوبة من قبل الاتحاد الدولي للجودو".

 

قرار الاتحاد الدولي للجودو بعد رفض فتحي نورين مواجهة لاعب صهيوني

 

أعلن  الاتحاد للدولي للجودو، أمس، السبت، إيقاف اللاعب الجزائري فتحي نورين مع الاتجاه لاستبعاده من أولمبياد طوكيو بعد انسحابه من مباراته الأولى في وزن أقل من 73 كجم .

 

وكشف الاتحاد الدولي للجودو في بيانا عبر موقعه الرسمي اليوم السبت تفاصيل الواقعة أن الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف أكدا لوسائل إعلامية انسحابهما من المسابقة لتجنب ملاقاة لاعب صهيوني خلال المنافسات.

 

أوضح الاتخاد الدولي للجودو، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق، مع الإيقاف المؤقت بحق اللاعب والمدرب وإحالة القضية إلى اللجنة التأديبية في الاتحاد.

 

وحسب ما نشره الاتحاد كان من المفترض أن يلتقي نورين في الدور الأول مع السوداني محمد عبد الرسول على أن يلتقي الفائز منهما في الدور الثاني مع الصهيوني بوتبول طاهار.

فتحي نورين نورين الاتحاد الدولي للجودو إيقاف فتحي نورين انسحاب فتحي نورين

ترشيحاتنا

وكيل صحة النواب يحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا في نهاية أغسطس

حفلة خاصة مع خطيبته تثير الجدل.. حقيقة زواج مروان خورى

لا نلعب ضد صهاينة.. أول تعليق من مدرب فتحي نورين على عقوبة إيقافه"خاص"

وزيرة التخطيط تشهد فعاليات تدريب دفعة جديدة من مبادرة كن سفيرًا

‎دعاء الرزق .. عليك بهذه الكلمات

شاهد.. أمطار غزيرة في السعودية وعقوبات على "قاطعي الأودية"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الخسارة من الأرجنتين في طوكيو 2020

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

عقوبة صادمة على صالح جمعة .. ضياء السيد يطلق 5 قذائف قوية مع هانى حتحوت | شاهد

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

لا تعالج.. عدوى فطرية مميتة تنتشر بسرعة في الولايات المتحدة الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"نيبارتاك" يقترب.. إعصار خطير يهدد اليابان ودورة الألعاب الأولمبية | شاهد

طريقة عمل مهلبية البرتقال بالجزر.. وصفات متعددة أبرزها بالموز وللرضع

القاتل التافه رزق.. شاب يحاول قتل حبيبته باليويو

تصرف غريب من سائق دليفري بعد رفض الزبون دفع إكرامية.. فيديو

فيديو

ماعرفش عنه حاجة.. مدرب سيراميكا كليوباترا يتحدث عن غياب صالح جمعة "فيديوجراف"

انهيار تقاليد المجتمع.. زوج يعرض مفاتن زوجته على TikTok

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ