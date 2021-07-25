لا نلعب ضد صهاينة.. أول تعليق من مدرب فتحي نورين على عقوبة إيقافه"خاص"

علق الجزائري عمار بن يخلف مدرب فتحي نورين لاعب الجودو، على عقوبة الاتحاد الدولي للجودو الصادرة ضده وضد لاعبه، بسبب رفض مواجهة لاعب صهيوني في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال عمار بن يخلف مدرب فتحي نورين في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” نحن الجزائرين معروفين بأننا لا نلعب مع صهيانة، في جميع المنافسات، وهذا القرار نصرة للقضية الفلسطينية".

وتابع:" عقوبة إيقافنا من قبل الاتحاد الدولي للجودو كانت متوقعة ومنتظرة، ونحن نتقبل العقوبة وهذا شرف لنا، ولم نفكر في التراجع عن قرارنا الذي نفتخر به، مهما كانت الضغوطات والعقوبات"

وأشار:" ننتظر تحديد مدة العقوبة من قبل الاتحاد الدولي للجودو".

قرار الاتحاد الدولي للجودو بعد رفض فتحي نورين مواجهة لاعب صهيوني

أعلن الاتحاد للدولي للجودو، أمس، السبت، إيقاف اللاعب الجزائري فتحي نورين مع الاتجاه لاستبعاده من أولمبياد طوكيو بعد انسحابه من مباراته الأولى في وزن أقل من 73 كجم .

وكشف الاتحاد الدولي للجودو في بيانا عبر موقعه الرسمي اليوم السبت تفاصيل الواقعة أن الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف أكدا لوسائل إعلامية انسحابهما من المسابقة لتجنب ملاقاة لاعب صهيوني خلال المنافسات.

أوضح الاتخاد الدولي للجودو، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق، مع الإيقاف المؤقت بحق اللاعب والمدرب وإحالة القضية إلى اللجنة التأديبية في الاتحاد.

وحسب ما نشره الاتحاد كان من المفترض أن يلتقي نورين في الدور الأول مع السوداني محمد عبد الرسول على أن يلتقي الفائز منهما في الدور الثاني مع الصهيوني بوتبول طاهار.