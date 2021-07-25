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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك عبد الله الثاني يتهم ايران باستهداف الأردن بطائرات مسيرة

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد، إن الأردن تعرض لهجمات بواسطة طائرات مسيرة تحمل بصمات إيرانية.

 

وأضاف العاهل الأردني خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "أعتقد أن الموقف الأمريكي متباعد عن الموقف الإيراني في مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي".

 

وتابع الملك عبد الله: " لدينا قلق مبرر وشرعي في المنطقة من نشاطات ايران كما لدينا تخوفات بشأن برنامج ايران النووي، ونتساءل عما إذا كانت مفاوضات فيينا ستمهد الطرق للتفاهمات بين واشنطن وطهران".

 

وأوضح العاهل الأردني قائلاً: " قلقون حيال تطور البرنامج الصاروخي لدولة ايران ورأينا ذلك من خلال استهداف القواعد الأمريكية في العراق".

 

ولدى سؤاله عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان أشار العاهل الأردني إلى ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي لمساندة لبنان.

نتنياهو: إيران أرسلت طائرة مسيرة باتجاهنا وأسقطناها عند الحدود مع الأردن

 

وقال العاهل الأردني: "أتساءل عما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي عندما تصل الأزمة في لبنان إلى أسوأ حالاتها".

 

وفيما يتعلق بالتصعيد الأخير الذي وقع بين إسرائيل وفلسطين في غزة، أوضح الملك عبد الله: "أعتقد أن هذه الحرب الأخيرة مع غزة كانت مختلفة منذ عام 1948، هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بحرب أهلية في إسرائيل.. أعتقد أن الديناميكيات الداخلية التي رأيناها داخل البلدات والمدن الإسرائيلية كانت بمثابة جرس إنذار لنا جميعًا".

 

واستطرد قائلاً: "إذا لم نتحدث عن حل الدولتين، فهل نتحدث مرة أخرى عن حل الدولة الواحدة؟ هل ستكون عادلة وشفافة وديمقراطية؟ أعتقد أن حل الدولة الواحدة أكثر تحديًا لأولئك في إسرائيل الذين دفعوا بهذه النظرية من حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد".

ايران الأردن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الملك عبد الله

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