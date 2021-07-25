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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

8 صفقات.. العميد يحدد احتياجات الاتحاد السكندري للموسم المقبل

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

 

عقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري جلسة حاسمة مع حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لوضع خطة التعاقدات الصيفية المقبلة واحتياجات الفريق للموسم المقبل.

وحدد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري احتياجات الفريق للمنافسة علي بطولة الدوري المصري والتواجد بالمربع الذهبي وضمان التواجد والمشاركة في البطولة الأفريقية .

 

وحدد حسام حسن 8 صفقات حتى الآن من أجل تدعيم صفوف الاتحاد السكندري 

ولم يستقر حسام حسن على قائمة الراحلين من صفوف الاتحاد السكندري نهاية الموسم الجاري .

وتعمد حسام حسن عدم الافصاح عن الراحلين لمنح كافة اللاعبين المشاركة في اللقاءات المقبلة  ومنحهم فرصة إظهار إمكانياتهم .

واستقر  حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري  خوض ثلاث وديات لتجهيز اللاعبين لخوض مباريات الدوري ومواجهة نادي الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية .

حيث يواجه كل من مركز شباب سموحة في أولي مبارياته ضمن اللقاءات الودية يليها إحدى أندية الشركات يوم الاثنين المقبل ليختتم المباريات الودية يوم الأربعاء أمام أحد أندية الشركات أيضا .


وعقد حسام حسن جلسة تحفيزيه مع لاعبيه قبل خوض المباريات الودية مطالبهم بالتركيز الجيد وتفادي كافة الأخطاء لضمان الاستمرار في المربع الذهبي .

 

وأكد حسام حسن أن نادي الزمالك يتمسك بصدارة الدوري المصري من أجل تحقيق اللقب لهذا الموسم .

وخاض فريق الاتحاد السكندري ثلاث مباريات ودية قبل إجازة العيد وحقق الفريق الفوز فيهم جميعا أمام مركز شباب كفر الدوار وفاز بثلاثية نظيفة، كما فاز على مركز شباب سموحة بثلاثية .

وفي سياق آخر استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته  على ملاعب النادى بسموحة تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن.

جاء ذلك عقب انتهاء الإجازة التى منحها للاعبين وهى 48 ساعة فقط أول وثانى أيام العيد.

 

ويستعد الاتحاد لعودة مباربات الدورى فى مواجهة صعبة أمام الزمالك والمقرر لها أغسطس المقبل على استاد الإسكندرية السابعة مساء

 

 

 

 

الدوري المصري الاتحاد السكندري حسام حسن محمد مصيلحي نادي الزمالك نادي الاتحاد السكندري

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