نيكول سابا تروج لكليب أغنيتها الجديدة الجو حلو

نشرت الفنانة نيكول سابا مقطع فيديو من كليب اغنيتها الجديدة والتى تم اسم “الجو حلو” والذى من المقرر ان يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر اليوتيوب.
واكتفت نيكول سابا بالتعليق على الفيديو قائلة : “قريبا.. الجو حلو”.
نيكول سابا ووائل جسار
صورة جديدة لها مع الفنان وائل جسار، و ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”.
وعلقت نيكول سابا علي الصورة قائلة: "صدفة جميلة في الطيارة مع النجم والصديق وائل جسار خلال رحلتنا إلي الساحل الشمالي في مصر أم الدنيا لحفلاتنا".
وتزوجت نيكول من الفنان السوري يوسف الخال في 2011، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم "نيكول".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.
مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.
وحلت الفنانة نيكول سابا ضيفة على برنامج "لأول مرة"، على راديو “إينرجي 92.1” الذي تقدمه وتعده إيناس سلامة الشواف.
وتحدثت نيكول سابا عن العديد من الأمور الحياتية التي تعرضت لها لأول مرة، وفيما يلي نستعرض أبرز تصريحاتها:
- بعد التغييرات العالمية الأخيرة بسبب جائحة كورونا، أصبحتُ غير متمسكة بوضع خطط طويلة المدى حتى لا تخيب ظنوني، وأتعامل حاليا حسب المؤشرات والظروف.
- أؤمن كثيرًا بأول الأشياء، ففي مجال عملي، أقدم مشاهدي في أول تصوير أفضل من أي إعادة، ومثل ذلك في تسجيل الأغاني.
- لا أضع عدم توافق الظروف عائقا في أي أمر ما ولكن أبدأ في التفكير بشكل مختلف، الانطباع الأول يهمني جدا وخاصة في التعامل مع الناس.
- أول موقع تصوير كان في منزل بالمعادي خلال تصوير مشاهد فيلم "التجربة الدنماركية" مع الزعيم عادل إمام، ولكن أول مشهد قمت بتصويره كان مشهد وصولي من المطار إلى ذلك المنزل.
- أجد أن فيلم "التجربة الدنماركية" تجربة فارقة في تعامل الجمهور معي كممثلة رغم معرفته بي من حفلات الفور كاتس.
- كثيرون منا ينبهرون بالأمور في أولها ولكن بعد ذلك يصبح التعود أمرا مختلفا.
- لا يمكن القول إن الحب الأول وهم، ولكن الحب في سن كبيرة يكون عاقلا أكثر من أي شيء.