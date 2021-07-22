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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدفة تجمع نيكول سابا ووائل جسار أثناء اتجاههما للساحل الشمالي.. شاهد

نيكول سابا و وائل
نيكول سابا و وائل جسار

نشرت الفنانة نيكول سابا صورة جديدة لها مع الفنان وائل جسار، و ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

 

وعلقت نيكول سابا علي الصورة قائلة: "صدفة جميلة في الطيارة مع النجم والصديق وائل جسار خلال رحلتنا إلي الساحل الشمالي في مصر أم الدنيا لحفلاتنا". 

 

وتزوجت نيكول من الفنان السوري يوسف الخال في 2011، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم "نيكول".
 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.
 

مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.
 

وحلت الفنانة نيكول سابا ضيفة على برنامج "لأول مرة"، على راديو “إينرجي 92.1” الذي تقدمه وتعده إيناس سلامة الشواف.

 

وتحدثت نيكول سابا عن العديد من الأمور الحياتية التي تعرضت لها لأول مرة، وفيما يلي نستعرض أبرز تصريحاتها:

 

- بعد التغييرات العالمية الأخيرة بسبب جائحة كورونا، أصبحتُ غير متمسكة بوضع خطط طويلة المدى حتى لا تخيب ظنوني، وأتعامل حاليا حسب المؤشرات والظروف.

 

- أؤمن كثيرًا بأول الأشياء، ففي مجال عملي، أقدم مشاهدي في أول تصوير أفضل من أي إعادة، ومثل ذلك في تسجيل الأغاني.

 

- لا أضع عدم توافق الظروف عائقا في أي أمر ما ولكن أبدأ في التفكير بشكل مختلف، الانطباع الأول يهمني جدا وخاصة في التعامل مع الناس.

 

- أول موقع تصوير كان في منزل بالمعادي خلال تصوير مشاهد فيلم "التجربة الدنماركية" مع الزعيم عادل إمام، ولكن أول مشهد قمت بتصويره كان مشهد وصولي من المطار إلى ذلك المنزل.

 

- أجد أن فيلم "التجربة الدنماركية" تجربة فارقة في تعامل الجمهور معي كممثلة رغم معرفته بي من حفلات الفور كاتس.

 

- كثيرون منا ينبهرون بالأمور في أولها ولكن بعد ذلك يصبح التعود أمرا مختلفا.

 

- لا يمكن القول إن الحب الأول وهم، ولكن الحب في سن كبيرة يكون عاقلا أكثر من أي شيء.

نيكول سابا وائل جسار الساحل الشمالي الفن انستجرام مصر صورة جديدة حفلات

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