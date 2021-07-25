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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 25/7/2021

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية  أو العالمية.

رئيس مسابقات الفيفا السابق يطلق قذائفه: الأهلي الأحق بلقب القرن.. والزمالك ليس الأكثر تتويجاً

كشف مصطفي مراد فهمي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم سابقا، العديد من المفاجأت حول فترة توليه المنصب وتتويج الأهلي بلقب نادي القرن الافريقي.

الأهلي يفتقد خدمات محمد هاني أمام أسوان

تأكد غياب محمد هاني لاعب النادي الأهلي عن مواجهة أسوان القادمة بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي بالمباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ24. 

الأهلي يحقق فوزًا مثيرا على الإنتاج الحربي 3-2 فى الدوري

حقق الأهلي فوزا مثيرا على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب السلام فى الجولة الـ24 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

 

الزمالك يواجه منتخب القسم الثاني وديًا في الخامسة مساء غدٍ

 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الساعة الخامسة مساء غد الإثنين، موعدا لمباراة الفريق الودية أمام منتخب القسم الثاني، التي ستقام على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب الحالي.

مران الزمالك.. تقسيمة فنية قوية للاعبين


 

حرص  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاهتمام  بالجوانب الفنية والخططية في التدريب المسائي للفريق اليوم الأحد بمعسكره الحالي ببرج العرب في الإسكندرية.

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