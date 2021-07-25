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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يواجه منتخب القسم الثاني وديًا في الخامسة مساء غدٍ

صدى البلد

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الساعة الخامسة مساء غد الإثنين، موعدا لمباراة الفريق الودية أمام منتخب القسم الثاني، التي ستقام على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب الحالي.

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا الإثنين أمام منتخب القسم الثاني، على أن يلتقي مع فريق أبها السعودي يوم ٢٩ يوليو الحالي.
 

الزمالك باتريس كارتيرون معسكر برج العرب غزل المحلة منتخب القسم الثاني

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