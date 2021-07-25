الزمالك يواجه منتخب القسم الثاني وديًا في الخامسة مساء غدٍ

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الساعة الخامسة مساء غد الإثنين، موعدا لمباراة الفريق الودية أمام منتخب القسم الثاني، التي ستقام على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب الحالي.

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا الإثنين أمام منتخب القسم الثاني، على أن يلتقي مع فريق أبها السعودي يوم ٢٩ يوليو الحالي.

