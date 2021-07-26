هداية ملاك تطالب المصريين بالدعم فى مواجهتها أمام بطلة فرنسا

حرصت هداية ملاك، بطلة منتخب مصر للتايكوندو، على توجيه رسالة للجمهور المصري اليوم قبل خوض اولى مبارياتها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وطالب البطلة المصرية هداية ملاك الحاصلة على ميدالية برونزية فى دورة الألعاب الماضية بريو 2016 بدعم وتشجيع الجمهور المصرى في مباراتها الأولى ضد بطلة فرنسا ماجدة صباح اليوم الاثنين.

وكتبت هداية ملاك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يا رب وفقني.. منتظرة دعمكم ودعواتكم وتشجيعكم في أولى مبارياتي ضد بطلة فرنسا ماجدة صباح اليوم الساعة 6 بتوقيت القاهرة".

هداية ملاك توجت بالمركز الثالث وبرونزية أولمبياد ريو دى جانيرو، وحملت علم مصر في ختام البطولة، مثلما حملته فى افتتاح أولمبياد طوكيو الحالي بمشاركة علاء أبو القاسم لاعب السلاح.

ومع ظهور هدايا ملاك فى منافسات التايكوندو، يخوض زميلها سيف عيسى، لاعب منتخب مصر، منافساته في البطولة اليوم الاثنين أيضا.