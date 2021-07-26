اليوم.. المحافظ يطلق فعاليات احتفالات عيد الإسكندرية القومي

يطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، فعاليات "احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي ال69".

ويضم الاحتفالات عدة فاعليات في تمام الساعة 10 صباحا، إطلاق موكب الفعاليات من أمام المنتزة، شرق الإسكندرية.

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وتستمر الفعاليات على طول الكورنيش حتى رأس التين، وسط الإسكندرية حيث سيتم الوقوف في عدة محطات منها؛ بئر مسعود، ومنطقة فور باي فور.

ويتخلل الحفل مواكب زهور، وإستعراضات متنوعة، وتوزيع هدايا على الأطفال، وغيرها من الأنشطة، ثم تختتم فعاليات اليوم بحفلة في مكتبة الإسكندرية في تمام الساعة 7:30 مساء.