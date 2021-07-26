أوكا يطرح مهرجان التت.. فيديو

طرح الفنان أوكا، مهرجان جديد بعنوان “التت” وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

وكانت الفنانة مي كساب، قد روجت لـ ألبوم “محمد صلاح” لزوجها المطرب الشعبي أوكا ونشرت صورة له عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت مي كساب قائلة: “خليكوا جاهزين عشان هتسمعو ألبوم جديد مختلف #الجنرال_أوكا ألبوم #محمد_صلاح قريبا على كل المنصات الإلكترونية”.

كما شاركت الفنانة مي كساب، جمهورها صورة جديدة نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت مي كساب فى الصور من زفافها، وكتبت معلقة من خلال الصورة: الحمد لله النهارده سلمنا ألبوم أوكا الجديد #محمد_صلاح إن شاء الله هتسمعوا ألبوم مختلف في كل حاجه كلمات ألحان توزيع أداء ميكس ماستر تعب شهور ربنا يديك من فضله وكرمه عشان إنت تستاهل خير الدنيا كله يا حبييي جمهورنا الحبيب شكرا ع الدعم والحب اللي بتغمرونا بيه طول الوقت بنحبكم أكثر #الجنرال_أوكا#ألبوم #محمد_صلاح 2021 #الجنرال_كتالوج_بيمشو_عليه".



يذكر أن آخر أعمال مي كساب، مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، اللذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.