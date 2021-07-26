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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعرف على قصة «جد التماسيح» الذي اكتشفه العلماء بعد 150 مليون عام

تعرف على قصة «جد
تعرف على قصة «جد التماسيح» الذي اكتشفه العلماء بعد 150 مليون

رغم مرور 150 عامًا على ولادته اكتشف العلماء هيكل عظمي متحجر لتمساح أطلقوا عليه «جد التماسيح الحالية». 

وأعلن  المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية اكتشاف هيكل عظمي متحجر يرجع إلى 150 مليون عام في جبال    الإنديز قرب بلدة مايين جراندي في منطقة باتاجونيا بجنوب تشيلي.

وحسبما ذكرت «رويترز» يطلق على حفرية هذا النوع من التماسيح اسم «بوركيسوكوس مالينجراندينسيز» بعد العثور عليه سنة 2014، لافتةً إلى أنه خضع منذ ذلك الوقت للتحليل في المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية في بوينس أيرس.

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علاقة الاكتشاف بأميركا الجنوبية 

وأوضح العلماء أن أن الحفرية ستساعدهم على معرفة كيف تحولت الزواحف تلك من كونها برية إلى مائية، كما أنها تدعم إلى جانب حفريات أخرى الفكرة التي تقول أن أميركا الجنوبية كانت مهد تطور التماسيح.

وقال مكتشف الحفرية، فيديريكو أجنولين، إن التماسيح كانت  قبل 200 مليون عام تقريبًا أصغر ولم تعش في المياه، لكن لم نكن نعرف كيف تم هذا التحول. 

بوركيسوكوس مالينجراندينسيز

 بوركيسوكوس يمتلك سمات فريدة 

ونبه «جنولين» أن نوع بوركيسوكوس يتميز بسلسلة من السمات الفريدة ليست لدى نوع آخر من التماسيح؛ لأنه كان أول ما وصل إلى المياه العذبة

ولفت  المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية إلى أن التماسيح ظهرت في بداية العصر الجوراسي، في وقت قريب من ظهور الديناصورات الأولى.

وفي غضون بضعة ملايين من السنين وصلت إلى الماء، وذلك بفضل وجود البحار الدافئة والضحلة، علمًا أن أميركا الجنوبية تشتهر بثرائها بحفريات التماسيح البحرية.
 

العظام المتحجرة لبوركيسوكس مالينجراندنسيس في بوينس آيرس
بوركيسوكوس مالينجراندينسيز جد التماسيح المتحف الأرجنتيني هيكل عظمي جبال الإنديز اكتشف العلماء 150 مليون عام قصة جد التماسيح جد التماسيح الحالية

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