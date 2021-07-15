لحظات مرعبة.. تمساح يهاجم سياح أمريكان في ملعب جولف

في مدينة ساحلية بالمكسيك

لحظات مرعبة عاشها مجموعة من السياح الأمريكان على أرض ملعب جولف في مدينة كانكون الساحلية بالمكسيك عندما تفأجاوا بتمساح عملاق يبلغ طوله الـ 5 أمتار.

وقامت ستاسي ميلر، سائحة أمريكية من ولاية أريزونا، كانت برفقة زوجها ريان، واثنين من أصدقائهما، بتصوير مقطع فيديو للتمساح الضخم أثناء مهاجمتهم.

توثيق اللحظات

ويظهر في مقطع الفيديو الذي شاركه السياح مع متابعيهم على مواقع التواصل التمساح الضخم وهو يمشي بهدوء مخيف على عشب الملعب، بينما يتابعه الأصدقاء الأربعة عبر كاميرا الهاتف.

التمساح أثناء الهجوم

وفي الفيديو يمكن سماع صوت ريان، الذي يقود عربة الجولف، وهو يسأل زوجته ما إذا كانت تصور اللحظات المذهلة بهاتفها، بينما تطلب منه الزوجة المرعوبة زيادة سرعة العربة والابتعاد من المكان لأن التمساح يقترب منهم بشكل مخيف.

ردود الأفعال

وجاء في أحد التعليقات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قول شخص: «اعتقدت أني أعيش في بلد به حيوانات مفترسة، لكن لم أشاهد قط مثل هذا المنظر عن قرب».

وكتب آخر مازحاً: «إنه متوجه نحو العمل، لم يشرب حتى قهوته الصباحية»، بينما طلب ثالث: « السماح للتمساح بممارسة حقه في لعب الجولف».

