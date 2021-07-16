غيرة شديدة .. مروض حيوانات : زوجتي هجرتني بسبب علاقتي مع تمساح

تربية الحيوانات المفترسة تعتبر مخاطرة كبيرة للغاية، وأحيانا تكون الحيوانات الأليفة كالقطط و الكلاب صعبة للغاية حتى يبدأ الحيوان و الشخص الذي يربيه في حودث حالة من الألفة بينهما، و لكن الحيوانات المفترسة في كثير من الأحيان تظل بنفس طباعها المفترسة ولا يمكن أن تأمن شرها .

حب التمساح

حسب ما وردد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن شيتو حاول البحث عن تمساح آخر ليتبناه بدلا من التمساح “ بوتشو""" الذي ظل يعيش في كنفه 20 عاما متواصلة و كانت بينهما علاقة حب تتفوق على علاقته مع بعض البشر .

قال شيتو، أنه عثر على التمساح الضخم “بوتشو” في أحد الأنهار مصابا بطلق ناري في جسده في أنحاء متفرقة، فقام بمساعدته في التخلص من الرصاص و إخراجه من المياه لتضميد جراحه و لم يخف من انقضاض ذلك الوحش عليه في أية لحظة.

أوضح “شيتو” أن التمساح الضخم في البداية كان يتعامل معه بعنف و شراسة و ذلك عقب استرداده قوته مرة أخري، بعد التعافي من الرصاص إلا أن “شيتو” تمكن من ترويضه و جعله أليفا للحد الذي كان يجعله يمكث بجانبه طوال اليوم .

زوجته كانت تغار من علاقتي بالتمساح

أشار “ شيتو” إلى أن زوجته كانت تغار من علاقته بالتمساح، للحد الذي دفعها إلى هجره و لكن لم يكترث لعدم وجودها و كان مكتفيا بالمحبة التي يقدمها التمساح له.

جدير بالذكر أن “شيتو” أوضح أنه حاول ان يبعد التمساح الضخم عنه و أن يعود به إلى النهر الذي جاء منه، إلا أنه كان يفاجئ بأن التمساح ينتظره امام المنزل في اليوم التالي .

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0_Costa-Rican-Gilberto-Shedden-50-performs-with-his-crocodile-during-a-show-in-Siquirres-town