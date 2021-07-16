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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غيرة شديدة .. مروض حيوانات : زوجتي هجرتني بسبب علاقتي مع تمساح

رجل يعترف : زوجتي
رجل يعترف : زوجتي هجرتني بسبب حب تمساح

تربية الحيوانات المفترسة تعتبر مخاطرة كبيرة للغاية، وأحيانا تكون الحيوانات الأليفة كالقطط و الكلاب  صعبة للغاية حتى يبدأ الحيوان و الشخص الذي يربيه في حودث حالة من الألفة بينهما، و لكن الحيوانات المفترسة في كثير من الأحيان تظل بنفس طباعها المفترسة ولا يمكن أن تأمن شرها .

حب التمساح

حسب ما وردد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن شيتو حاول البحث عن تمساح آخر ليتبناه بدلا من التمساح “ بوتشو""" الذي ظل يعيش في كنفه 20 عاما متواصلة و كانت بينهما علاقة حب تتفوق على علاقته مع بعض البشر .

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لحظات مرعبة.. تمساح يهاجم سياح أمريكان في ملعب جولف

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تمساح يلتهم سيدة أثناء سباحتها في بحيرة

 

 

قال شيتو، أنه عثر على التمساح الضخم “بوتشو” في أحد الأنهار مصابا بطلق ناري في جسده في أنحاء متفرقة، فقام بمساعدته في التخلص من الرصاص و إخراجه من المياه لتضميد جراحه و لم يخف من انقضاض ذلك الوحش عليه في أية لحظة. 

أوضح “شيتو” أن التمساح الضخم في البداية كان يتعامل معه بعنف و شراسة و ذلك عقب استرداده قوته مرة أخري، بعد التعافي من الرصاص إلا أن “شيتو” تمكن من ترويضه و جعله أليفا للحد الذي كان يجعله يمكث بجانبه طوال اليوم . 

زوجته كانت تغار من علاقتي بالتمساح

أشار “ شيتو” إلى أن زوجته كانت تغار من علاقته بالتمساح، للحد الذي دفعها إلى هجره و لكن لم يكترث لعدم وجودها و كان مكتفيا بالمحبة التي يقدمها التمساح له. 

جدير بالذكر أن “شيتو” أوضح أنه حاول ان يبعد التمساح الضخم عنه و أن يعود به إلى النهر الذي جاء منه، إلا أنه كان يفاجئ بأن التمساح ينتظره امام المنزل في اليوم التالي . 

 

0_Costa-Rican-Gilberto-Shedden-50-performs-in-a-lake-with-his-crocodile-during-a-show-in-Siquirres-t
0_Costa-Rican-Gilberto-Shedden-50-performs-in-a-lake-with-his-crocodile-during-a-show-in-Siquirres-t
0_Costa-Rican-Gilberto-Shedden-50-performs-with-his-crocodile-during-a-show-in-Siquirres-town
0_Costa-Rican-Gilberto-Shedden-50-performs-with-his-crocodile-during-a-show-in-Siquirres-town
0_Costa-Rican-Gilberto-Shedden-50-performs-in-a-lake-with-his-crocodile-during-a-show-in-Siquirres-t
0_Costa-Rican-Gilberto-Shedden-50-performs-in-a-lake-with-his-crocodile-during-a-show-in-Siquirres-t
الحيوانات المفترسة التمساح الرصاص الأنهار أخبارمنوعات ترفيه

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غيرة شديدة .. مروض حيوانات : زوجتي هجرتني بسبب علاقتي مع تمساح

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