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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو .. عزمي محيلبة يودع تصفيات الإسكيت للرماية

عزمي محيلبة
عزمي محيلبة

ودع عزمي محيلبة لاعب منتخب مصر للرماية تصفيات الإسكيت بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحقق محيلبة 120 طبقا من 125 طبقا في التصفيات ولم يتواجد في قائمة أول 6 لاعبين المتأهلين للنهائي ليودع التصفيات.

وحقق عزمي في اليوم الأول 73 طبق من أصل 75 في اليوم الأول بينما حقق في اليوم  اليوم الثاني على 47 طبقا من أصل 50 طبقا.ك

كما ودع أيضا مصطفى حمدي لاعب المنتخب حيث لم يتواجد أيضا في المراكز الستة الأولى.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة للاعب بعد دورتي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

ويعتبر اللاعب واحداً من أبرز لاعبي الرماية في مصر حيث حقق العديد من الإنجازات ففي العام الماضي فقط استطاع تحقيق برونزية كأس العالم بقبرص وبرونزية الجائزة الكبرى بالمغربي وذهبية البطولة العربية بالمغرب وفضية الفرق بالبطولة العربية بالمغرب.

كم أنه أول رامي مصري يحقق ميدالية في بطولة العالم حين حقق برونزية بطولة العالم بإسبانيا عام 2014 وكان اللاعب استطاع التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد تحقيقه برونزية كأس العالم بفنلندا عام 2019.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

وتعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

عزمي محيلبة تصفيات الإسكيت منتخب مصر للرماية الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مصطفي حمدي

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