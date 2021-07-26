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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 26-7-2021

الذهب
الذهب

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الاثنين 26 -7-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب بمصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 902 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 789 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 676 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6312  جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

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سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 26 -7-2021

 

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال اليوم الاثنين 26 يوليو2021 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزى 15.63جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين مصرف أبوظبي الإسلامي 15.66جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك 15.66 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك الامارات دبى الوطنى نحو 15.65جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( بلوم ، العربى الأفريقي الدولى، عودة ، المشرق ، ،التعمير والإسكان ،التنمية الصناعية، أبوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC،الاستثمار العربي ،مصر ايران للتنمية،قطر الوطني QNB، البركة ،الكويت الوطنى NBK ،المصرى لتنمية الصادرات،المصرف المتحد ،التجاري الدولى CIB، قناة السويس،الاهلى الكويتى بيريوس)نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (الاسكندرية ،فيصل الإسلامى) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر) نحو 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه.

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