عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم محمود عبد العزيز يروج لفيلمه الجديد "موسى"

صدى البلد

شارك الفنان، كريم محمود عبد العزيز،جمهوره، بإعلان ترويجي لفيلمه الجديد “موسى”،ونشره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب مروجا من خلال الإعلان:"بين خوف يحيى و شجاعة موسى قصة كبيرة هتعرفوها يوم ١١ أغسطس في كل السينمات".
 

 

وكشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، تفاصيل دوره في فيلم  موسى، مؤكدا أنه وافق علي المشاركة في هذا العمل بمجرد أن عرض المخرج بيتر ميمي الدور عليه.

 

وأضاف كريم محمود عبد العزيز، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، “كان عندي أزمة في بداية دخولي مجال الفن لاني لم أمثل الشخصيات التي أحبها”، موضحا “معظم الأدوار التي قدمتها مش دماغي، ومش اللي نفسي فيه”.

 

وتابع كريم محمود عبد العزيز، تمنيت تقديم دور صعب ويحتاج للشغل والتركيز الكبير، وكلمني المخرج بيتر ميمي وحدثني عن الدور، و وافقت لأنه يوافق طموحاتي، وشعرت بحماس وثقة كبيرة، وولد لدى إحساس ان العمل سيحقق نجاحا كبيرا. 

في ذات السياق، تم عرض التريلر الجديد لـ فيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي، عن قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

 

في التريلر يظهر الروبوت موسى بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات، حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، وإضافة لتكوين هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار في الصورة أن معظم هذه المشاهد نهارية، وهو عكس ما يتجه له مصممو خدع الجرافيك في أفلام عالمية مشهورة.

 

يفضل الأبطال تقديم شخصيات الجرافيك في مشاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة لإخفاء معالم الشخصية التي يظهر اصطناعها مع الحركة واختلاف زوايا الضوء، بينما يظهر موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام الطبيعية.

 

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

اخبار كريم محمود عبد العزيز كريم محمود عبد العزيز الفنان كريم محمود عبد العزيز فيلم موسى اخبار فيلم موسى

ترشيحاتنا

محمد حمزة يخسر من لاعب التشيك 15 - 9 في دور الثمانية لسلاح الشيش

لتقليل فاتورة الكهرباء.. نصائح لاستخدام الثلاجة والديب فريزر والفرن الكهربائى

برتوكول تعاون لتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية بمحافظة القاهرة

فضل صلاة الضحى.. لهذه الأسباب أوصى بها النبي وشدد على اغتنامها

تكليف مدير الأمن الرئاسي بقرطاج بالإشراف على وزارة الداخلية التونسية

16 حالة إصابة جديدة بكورونا في أولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. مباراة مصر والدنمارك في كرة اليد في أولمبياد طوكيو

الغنوشي يقرر الاعتصام أمام البرلمان

وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021.. تعرف على التخصصات وطرق التقديم كاملة

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ