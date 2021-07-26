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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو أنت موظف حكومي.. تعرف على شروط النقل خارج جهة العمل ومحظوراته

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة -صورة أرشيفية

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  عن شروط نقل الموظف خارج الوحدة  وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ولفت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن شروط نقل شاغلي الوظائف التكرارية، تتمثل في أن تكون الوظيفة المنقول إليها الموظف شاغرة وممولة وأن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفي أو ينقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.

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وتابع الجهاز: بالإضافة إلى استيفاء الموظف شروط شغل الوظيفة المنقول إليها، سماح حاجة العمل بالوحدة المنقول منها بالنقل، وموافقة الوحدة المنقول إليها.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه من بين شروط نقل الموظف خارج الوحدة ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليه الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية، وإلا يفوت على الموظف دوره في الترقية إلا إذا كان بنا على طلبه.

أن يكون النقل بتاء على طلب الموظف أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها أو إليها تحقيقا للمصلة العامة.

أما بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية، فيشترط لنقل الموظف خارج الوحدة أن يكون النقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء 

شروط نقل الموظف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قانون الخدمة المدنية وزارة المالية شروط شغل الوظيفة

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