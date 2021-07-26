عمليات الثانوية بالغربية: لا شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية وإجراءات لمواجهة الغش

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية صباح اليوم، أداء الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العام لامتحان مادة اللغة الإنجليزية في ظل حالة من الاستنفار الأمني واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من ظاهرة انتشار فيروس كورونا بمعظم لجان امتحانات الثانوية بمدارس الإدارات التعليمية العشر بقري ومراكز محافظة.

صرح بذلك ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بالغربية لافتا أنه نبه علي مسئولي الإمتحانات من رؤساء اللجان ومراقبين ومشرفين و ملاحظين بقطاعي غرب المنصورة والإسكندرية بأهمية رفع كافة الإجراءات الصارمة من خلال تشكيل لجان دورية بالتنسيق مع مسئولي قطاعي الإمتحانات بغرب المنصورة والإسكندرية لمواجهه أي ظواهر للوقائع الغش وتسريب امتحان مادة التاريخ للطلاب والطالبات شعبة "الأدبي" طوال الساعات الجارية.

وأشار وكيل التربية والتعليم بالغريية أن غرفة العمليات والطوارئ بديوان المديرية متابعة مواجهة أي ظاهرة لوقائع تسريب الامتحانات وردع المخالفين لقواعد سير الإمتحانات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

كما أبلغ وكيل التعليم أن الغرفة لم تتلق أي إخطارات بشكاوى من ناحية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم المتوقعة حيال سير لجان الامتحانات بشكل دوري.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطالبات والطلاب .

وأشارت وكيل التربية والتعليم أن كافة اللجان تستقبل يوميا نحو 31571 طالبا علي مستوي 128 لجنة بجميع الإدارات التعليمية العشر.

وأضاف وكيل التعليم في توجيهاته إلي ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة او الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.

كما أعطي وكيل التعليم توجيهاته بأهمية مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب.

وتابع أنه تم صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين داخل لجان سير الامتحان، مشيرا إلي قياس درجات الحرارة للطلاب باستخدام كواشف الحرارة التي وفرتها الوزارة، وضبط أي محمول باستخدام العصا الالكترونية المتوفرة باللجان.

وتابع وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وطالب بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالإدارات والمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفورى عند وجود أي مشكلة.

وأضاف وكيل التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومى، ولابد من تضافر جميع الجهود للعبور إلى بر الأمان بسير الامتحان والحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب، وقد تمنى لجميع رؤساء ومراقبي اللجان التوفيق فى عملهم لخدمة ابنائنا الطلاب.

وأشار "حسن" أنه تم تجهيز 24 استراحة للمعلمين بطاقة 826 سرير، بها كافة وسائل الإعاشة داخل جميع الاستراحات الموزعة بجميع الإدارات.