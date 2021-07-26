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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية: الانتهاء من طلاء واجهات 125 ألف عمارة سكنية| فيديو

خالد قاسم
خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم الانتهاء من طلاء 125 ألف عمارة سكنية بالمحافظات، وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ووزارة الإسكان، والمحافظين.

 

وأضاف خالد قاسم عبر مكالمته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن عملوا على الحفاظ على الطابع المعماري لكل محافظة من المحافظات، وإظهارها بالصورة الحضارية واللائقة بها، كما أنه تم  اختيار ألوان الواجهات بشكل يحافظ على الهوية البصرية للمحافظات، موضحا أن كل محافظة اختارت لونا خاصا بها وفقا لطبيعتها.


وأشار خالد قاسم، إلى أن عملية طلاء واجهات المباني تتم على مراحل وصولا إلى كل الواجهات التي لم يتم تشطيبها تشطيبا خارجيا، وأضاف أن هذه الواجهة سوف يتم تطبيقها علي جميع المحافظات دون استثناء.

 

وفى سياق أخر أكد خالد قاسم أنه لا صحة حول زيادة تعريفة المواصلات فى أى محافظة، وطالب المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفة حول زيادة تعريفة المواصلات، عبر خدمة «صوتك مسموع»، عبر الواتس اب، عبر إرسال رقم السيارة واسم الشاكى ورقمه القومى.

 

وأوضح خالد قاسم أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى سيارة مخالفة، ويتم الرد على الشاكى بالإجراءات التى تم اتخاذها ضد المخالف.

خالد قاسم وزارة التنمية المحلية الطابع المعماري طلاء واجهات المباني مخالفة حول زيادة تعريفة المواصلات

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