عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كلية المراقبة الجوية تستقبل دفعة جديدة من الدارسين بالأكاديمية.. صور

كلية المراقبة الجوية
كلية المراقبة الجوية

استقبلت كلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، دفعة جديدة من الدراسين بالكلية، للدراسة بالبرنامج المتكامل للمراقبة الجوية.

يأتي ذلك ايمانا واستمرارا لمساهمة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في تدريب الكوادر الفنية في جميع مجالات الطيران.

وتعد هذه الدفعة من الدراسين المكونة من عدد 31 دارسا بكلية المراقبة الجوية هي الدفعة 85، وذلك لدراسة البرنامج المتكامل للمراقبة الجوية.

وتتخذ الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بكلياتها التابعة والمعاهد الخاصة بها أيضاً،  كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من مراعاة إجراءات التباعد وتوفير كافة مواد العقيم والتطهير داخل القاعات الخاصة بالدارسين.

واستطاعت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، مؤخراً، استرداد معهدي هندسة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والفضاء، من جديد تحت لواء وزارة الطيران المدني بعد صدور قرار جمهوري بذلك الشأن، وذلك بعد غياب دام لـ 9 سنوات كانت تتبع وزارة التعليم العالي منذ عام 2011.

 

223618285_4154204464664845_4041467503970116968_n
223618285_4154204464664845_4041467503970116968_n
220359760_4154205001331458_6709743119656790881_n
220359760_4154205001331458_6709743119656790881_n
220918957_4154204761331482_4062520607462604507_n
220918957_4154204761331482_4062520607462604507_n
223854648_4154204547998170_5755554597297707771_n
223854648_4154204547998170_5755554597297707771_n
المراقبة الجوية كلية المراقبة الجوية الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران فيروس كورونا هندسة الطيران

ترشيحاتنا

لأسباب نبيلة.. ابتكار دمى حقيقية تشبه المواليد.. صور

تعرف على 10 حقائق مذهلة لا تعرفها عن بي ام دبليو

تحذير شديد من شراء محجب الشمس من المحلات وليس الصيدليات|فيديو

أبرزها وفاة المدين..تعرف على حالات فسخ الصلح بـ قانون الإفلاس الجديد

باحث في الحركات المتطرفة..تونس تصدر عشرات الآلاف من الدواعش للدول العربية

بـ مواد دستورية| التعديل الوزاري بـ أمر رئيس الجمهورية وموافقة أغلبية النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

آلام الطلق تفاجئ طالبة خلال امتحان الثانوية الأزهرية بالشرقية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

ننشر أول صور للراقصة الأجنبية المقتولة بالقاهرة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021.. تعرف على التخصصات وطرق التقديم كاملة

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

قيس سعيد ينتفض ضد الإخوان .. ماذا يحدث في تونس "فيديوجراف"

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ