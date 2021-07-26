كلية المراقبة الجوية تستقبل دفعة جديدة من الدارسين بالأكاديمية.. صور

استقبلت كلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، دفعة جديدة من الدراسين بالكلية، للدراسة بالبرنامج المتكامل للمراقبة الجوية.

يأتي ذلك ايمانا واستمرارا لمساهمة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في تدريب الكوادر الفنية في جميع مجالات الطيران.

وتعد هذه الدفعة من الدراسين المكونة من عدد 31 دارسا بكلية المراقبة الجوية هي الدفعة 85، وذلك لدراسة البرنامج المتكامل للمراقبة الجوية.

وتتخذ الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بكلياتها التابعة والمعاهد الخاصة بها أيضاً، كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من مراعاة إجراءات التباعد وتوفير كافة مواد العقيم والتطهير داخل القاعات الخاصة بالدارسين.

واستطاعت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، مؤخراً، استرداد معهدي هندسة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والفضاء، من جديد تحت لواء وزارة الطيران المدني بعد صدور قرار جمهوري بذلك الشأن، وذلك بعد غياب دام لـ 9 سنوات كانت تتبع وزارة التعليم العالي منذ عام 2011.

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