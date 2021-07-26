طلاب الثانوية العامة: الإنجليزي سهل .. ضبط 19 حالة غش في اللجان اليوم .. والتعليم: الامتحانات تسير بشكل جيد

أدى 392 ألفا و863 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية" امتحان اللغة الأجنبية الأولى “ الانجليزي” ، وذلك في اليوم الحادى عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

طلاب الثانوية العامة يشيدون بسهولة الامتحان

رصدت كاميرا "صدي البلد" اليوم آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان "اللغة الانجليزية " شعبة علمي.

وأكد بعض الطلاب أن الامتحان جاء متوسط المستوى باستثناء بعض الأسئلة القليلة الصعبة ، فيما أشار البعض الآخر إلى أن الامتحان جاء في مجمله سهلا ومباشرا، وتمكنهم من حل الامتحان قبل انتهاء نصف الوقت الرسمي.

وقال الطالب " علي عمرو " إن الامتحان كان سهلا جدا، كما أكد "كمال عاصم" ان الامتحان كان سهل جدا و به بعض الأسئلة الطويلة لكنها كانت سهلة جدا.

وأبدي كل من "جاسر محمد" و"يارا علي " و"سها محسن" و"ميار جمال" سعادتهم لسهول امتحان اللغة الإنجليزية، مؤكدين أن الامتحان كان في مستوي الطالب المتوسط و كان سهلا جدا.

وقالت سهيلة أحمد إن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، و أضافت أنه لم يكن به أى أسئلة غير مباشرة.

و أضافت نور رامى أن الامتحان كان سهلا للغاية و خالف توقعاتهم لما به من أسئلة سهلة.

وأعربت سهى محمد أن الوقت كان كافيا لمدى سهولة الامتحان، وأضافت أنه فى مستوى الطالب الضعيف.

التعليم :

امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2021 ، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الإلتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء امتحانات الثانوية العامة 2021 بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الحادى عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

19 حالة غش في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (19) حالة غش منهم (1) حالة نشر، و(18) حالة غش وهم:

- ضبط الطالب "م.خ.م" بإدارة قنا بمحافظة قنا نظرًا لضبط تابلت مهكر وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب "ع.م.ع" بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة نظرًا

لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "م.ع.م" بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة نظرًا

لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "م.م.م" بإدارة الفتح بمحافظة أسيوط نظرًا

لمحاولة الغش بالسماعة "البلوتوث".

- ضبط الطالب "م.ع.ف" بإدارة شرق الفيوم بمحافظة الفيوم نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش باستقبال رسائل عبر الواتس آب.

- ضبط الطالب "ع.ف.م" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "م.م.م" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالبة "ا.ا.ا" بإدارة شمال السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط سماعة بالأذن ومحاولة الغش بها وضبط محمول مغلق.

- ضبط الطالبة "ز.ش.س" بإدارة شمال السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش باستقبال رسائل عبر الانستجرام.

- ضبط الطالبة "م.غ.ط" بإدارة السنطة بمحافظة الغربية نظرًا لضبط سماعة بلوتوث متصلة بساعة يد.

- ضبط الطالب "ا.خ.م" بإدارة منفلوط بمحافظة أسيوط نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ر.ص.ع" بإدارة منفلوط بمحافظة أسيوط نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ا.ع.م" بإدارة إدفو بمحافظة أسوان نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالبة "م.ع.ط" بإدارة سمنود بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ح.ا.م" بإدارة منوف بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازة محمول واستقبال إجابات.

- ضبط الطالب "ا.ع.ع" بإدارة منوف بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازة محمول واستقبال إجابات.

- ضبط الطالب "م.ع.م" بإدارة سنورس بمحافظة الفيوم نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ه.ع.غ" بإدارة الزيتون بمحافظة القاهرة نظرًا لحيازة تليفون محمول.

- ضبط الطالب "ي.م.ع" بإدارة الزيتون بمحافظة القاهرة نظرًا محاولة الغش بالمحمول.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

نقل طالبين للمستشفى بعد أداء امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

وكشف مصدر بغرفة العمليات المركزية للتربية والتعليم فى القليوبية إصابة طالب بلجنة مدرسة أبو زعبل البلد الثانوية بهبوط وحالة إعياء خلال امتحانات اللغة الأجنبية الأولى وتم نقله إلى مستشفى الخانكة المركزى بأبوزعبل.

وأشار المصدر إلى أنه تم أيضا نقل طالبة بلجنة مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات إلى مستشفى شبين القناطر العام إثر إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية خلال الامتحان.



من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة توفير جميع السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.



وتابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية ، سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة ، من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك للتأكد من بدء للامتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفوري مع أى حالات اشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد واتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



وأكد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة، مشدداً على توفير الأمن والسلامة لكل المشاركين في الامتحانات وتأمين اللجان الامتحانية مع مراعاة توفير جو من الطمأنينة للطلاب للقضاء علي القلق والفزع بداخلهم.



وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير انتظام امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه هناك تواصل دائم مع غرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم وتذليل أى معوقات وحل كل المشاكل فورا مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتطهير قبل الامتحانات وبعدها للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلبة.

يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة (الأدبية) امتحان "علم النفس والاجتماع" بإجمالي عدد 255 ألفا و353 طالبا وطالبة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالي 225 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.