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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أول برونزيتين لمصر بأولمبياد طوكيو

رياضة النواب: هداية ملاك وسيف عيسي حققا انجازا كبيرا لمصر

هداية ملاك وسيف
هداية ملاك وسيف عيسي

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتي ٨ أغسطس المقبل.

وقال رئيس لجنة الشباب، في تصريحات صحفية، إن ما حققته هداية ملاك وسيف عيسي، انجاز كبير، بعد أن قدما أداء رائعا ومشرف للدولة المصرية في واحد من أكبر المحافل الدولية.

وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

فيما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه علي اللاعب النرويجي اردومان بنتيجة ١٢-٤.

اللاعبة هداية ملاك اللاعب سيف عيسي منافسات التايكوندو دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الميدالية البرونزية

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