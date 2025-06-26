تحديث طرق التعليم بالتربية الكنسية.. رسالة ماجستير بإكليريكية الأنبا رويس

نوقشت بقسم العلوم الإنسانية بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، الرسالة المقدمة من الباحثة إنجي أنسي بختناصر للحصول على درجة الماچستير وموضوعها "تحديث طرق التعليم بالتربية الكنسية في مرحلة رياض الأطفال بما يتناسب مع الاتجاهات المعاصرة بإيبارشية الأقصر نموذجًا".

تكونت لجنة المناقشة من:

أ.د. نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لشبرا الجنوبية ووكيل الكلية الإكليريكية عضوًا مناقشًا.

أ.د. عايدة نصيف أيوب أستاذ ورئيس قسم العلوم الإنسانية بالكلية الإكليريكية اللاهوتية، رئيسًا ومشرفًا.

أ.د. القس بيشوي حلمي أستاذ اللاهوت، عضوًا مناقشًا.

أ.د. جرجس صالح إبراهيم أستاذ الكتاب المقدس، عضوًا مناقشًا.

وفي ختام المناقشة منحت اللجنة الباحثة درجة الماچستير بتقدير امتياز.

حضر المناقشة وكيل الكلية الإكليريكية بالأقصر وعدد من الآباء الكهنة والباحثين ومدرسي الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.