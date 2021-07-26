أسون خلال 24 ساعة .. إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب بطريق الكورنيش .. وحادث انقلاب سيارة على طريق أبو سمبل البري

أبرز الأحداث في أسوان خلال يوم

إصابة 4 أشخاص على طريق أبو سمبل البري

متابعة أعمال التطوير والتجميل بميدان المحطة

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان على مدار يوم الإثنين علي مدار الـ 24 ساعة.

فقد شهد صباح الاثنين تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسوان / أبو سمبل البرى.

وكان تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من الكيلو 94 على طريق أبوسمبل البرى جنوب أسوان، وتحركت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

كما عثر أهالى منطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان، مساء الاثنين، على جثة لسيدة متفحمة داخل شقتها، وتم إخطار النجدة وانتقلت الشرطة إلى موقع الحادث لمحاولة التعرف على ملابسات الحادث.

وكان قد تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة لسيدة متفحمة داخل شقتها بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان، وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بالانتقال إلى موقع الجريمة لكشف غموض وملابسات الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "سهير.م.ع" 55 سنة، مقيمة بمنطقة الصداقة الجديدة، وفى حالة تفحم نتيجة تعرضها للاحتراق، وتحاول مباحث قسم ثان أسوان الوصول إلى ملابسات الحادث وكشف غموض القضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

فيما قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان إن القافلة الطبية والجراحية للجامعة تواصل أعمالها لليوم الثانى على التوالي بدولة تنزانيا الشقيقة ، بجانب القيام بتوقيع الكشف علي الحالات المرضية التنزانية من الساعة السابعة صباحاً حتي السابعة مساءاً.

هذا وكان قد أشار الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان إلي إنه استكمالاً لدور الجامعة الخدمي والتعليمي والطبي تجاه أفريقيا ، مع مراعاة البعد الإنساني والإستراتيجى بدأت أعمال القافلة الطبية بدولة تنزانيا الشقيقة خلال الفترة من 22 حتى 30 يوليو الجاري 2021.

وأوضح الدكتور أيمن عثمان بأن ذلك يأتي فى إطار دور جامعة أسوان الإقليمى والدولى تجاه المجتمع الخارجى بالقارة الإفريقية في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد جذور التعاون المثمر بين جامعة أسوان والجامعات الأفريقية، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بجعل محافظة أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد والشباب الإفريقي للقارة.

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى جولة ميدانية مفاجئة شملت بعض الميادين والشوارع الرئيسية والمشروعات الجارية أعمال الرفع المساحى لمشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسى لمحطة 11 بالكرور والذى سيتم تغييره بمسار بديل بطول 3700 متر وبقطر 600 مللى للقضاء على ظاهرة الكسور المتعددة التي تعرض لها الخط مما يتسبب في إنقطاع مياه الشرب عن المناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات ، فضلاً عن تأثير الطفح وتراكمات المياه على المنازل والمبانى المجاورة للخط بمنطقة الكرور .

وفى نفس الجولة تابع اللواء أشرف عطية القطاع الرابع لمشروع إحلال وتجديد البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بطريق السادات والذى يتضمن الخط البديل والجديد للصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى ، بجانب إحلال وتجديد خط مياه الشرب العمومى بطول 3.5 كم وبقطر 250 مللى من ضمن المرحلة الأولى بإعتمادات 44 مليون جنيه .

كما تفقد المحافظ المرحلة الثالثة من إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب بطريق الكورنيش الجديد بطول 1200 متر للخط الجديد للصرف الصحى بقطر 400 مللي ، وكذا بطول 1200 متر للخط الجديد لمياه الشرب بقطر 225 مللي وبتكلفة إجمالية 6،5 مليون جنيه ، وهو الذى توازى معه إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بالشوارع الداخلية للمدينة والتي منها شوارع مستشفى أسوان العسكرى القديم والمطار والحدادين والبركة والمدارس وسعد زغلول والحارث والشواربى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنية ، بالإضافة إلى أنه جارى إنهاء مشكلة طفح الصرف الصحى بمنطقتى الجميلي والشادر القديم .

وأختتم أشرف عطية جولته بتفقد أعمال التطوير والتجميل بميدان المحطة حيث أعطى توجيهاته بالجودة في إنهاء التشطيبات النهائية وخاصة الأرضيات المكسوة ببلاط البازليت الأسود ، علاوة على تشغيل النافورة الراقصة ، وأيضاً النوافير الأخرى بحديقة درة النيل لتخفيف حدة الإحساس بحرارة الطقس .