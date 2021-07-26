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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة أستراليا .. أسباب تمكن الفراعنة من العبور لـ ربع نهائي الأولمبياد

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخبنا الأولمبي لمواجهة أستراليا، صباح يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020”.

الفراعنة يطمحون لتحقيق الانتصار ولا شيء سواه، وانتظار نتيجة مباراة إسبانيا والأرجنتين من أجل العبور لدور ربع النهائي، وتحتل كتيبة المدرب شوقي غريب المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة، من تعادل مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولى، وخسارة أمام الأرجنتين بهدف نظيف في الجولة الثانية.

أما أستراليا، فيحتلون المركز الثاني في المجموعة بالتساوي مع الأرجنتين برصيد 3 نقاط، ويطمحون لتحقيق الانتصار أيضًا من أجل العبور لدور ربع النهائي، أو التعادل وانتظار خسارة الأرجنتينيين أمام منتخب إسبانيا

الفراعنة استطاعوا الظفر بنقطة التعادل أمام أقوى منتخب في البطولة وهو منتخب إسبانيا، لكنهم خسروا أمام الأرجنتين، ومواجهة أستراليا يجب أن يكون عنوانها الفوز ولا شيء سواه، وإن كان ذلك المنتخب استطاع الفوز على راقصي التانجو بالأخص بثنائية نظيفة في الجولة الأولى.

هل يمكننا الفوز على أستراليا؟ نعم، فعلى الورق تملك أستراليا القائمة الأضعف في المجموعة، ليس لديها أي نجم مميز، وفقط قاموا بتدعيم صفوفهم بلاعب فوق السن وهو المهاجم ميتشيل دوك لاعب فريق التعاون السعودي.

كيف يمكننا الفوز على أستراليا؟ نستعرض تباعًا مفاتيح تحقيق الانتصار في مباراة يوم الأربعاء المصيرية.

  • الهجوم ولا شيء سواه، فمنتخب أستراليا لا يعتمد على الهجوم وسيلجأ للدفاع، لذا يجب التخلي عن حذرنا الدفاعي الذي شهدناه في أول جولتين، والدفع بكل أوراقنا الهجومية في تلك المباراة.

 

  • التركيز على الكرات الثابتة والعرضيات، وهي نقطة ضعف في المنتخب الإسترالي، فلا يجيدون التعامل معها بشكل جيد، وظهر هذا جليًا في هدف إسبانيا في الجولة الماضية، لذا سيكون للونش وحجازي دورًا كبيرًا في الكرات الثابتة، وسيكون الاعتماد على أحمد ياسر ريان مهمًا خاصة وأنه مميز في التعامل بضربات الرأس.

 

  • منتخب أستراليا يعتمد على اللعب على الأطراف وليس بعمق الملعب.. اللعب بقلبي دفاع فقط سيكون إلزاميًا لشوقي غريب، والاستفادة بمركز هجومي آخر، مع المحافظة على التوازن الدفاعي ومراقبة الجناحين مكمني الخطورة لأستراليا.
استراليا اسبانيا الأرجنتين دورة الألعاب الأولمبية شوقي غريب الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

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