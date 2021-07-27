محمد إيهاب: هداية وسيف استحقا التتويج بالبرونزية

أعرب محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال عن سعادته الكبيرة بتتويج الثنائي هداية ملاك و سيف عيسى بالميدالية البرونزية للتايكوندو خلال دورة الألعاب الأوليمبية المقامة بطوكيو .

وقال إيهاب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

هداية ملاك و سيف عيسى استحقا التتويج بالميدالية البرونزية ، وكنا نتوقع تحقيقهما للميداليتين ، نظراً لما حققته هداية في دورة الألعاب الأوليمبية الماضية بالعاصمة البرازيلية ريودي چانيرو .

واختتم إيهاب : نتائج اليوم الأول من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو لم يكن على المستوى المطلوب ، لكن الميداليتين اللتين حققهما الثنائي هداية ملاك و سيف عيسى كانتا خير تعويض ، وبمثابة إنجازاً كبيراً للرياضة المصرية ، وأتمنى حصد المزيد من الميداليات في مختلف الألعاب .

قرر المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، صرف مكافأة فورية بقيمة خمسة آلاف دولار لكل من هداية ملاك وسيف عيسى لاعبا منتخب مصر للتايكوندو بعد تحقيق الميدالية البرونزية.

ونجحت هداية ملاك وسيف عيسي في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتكون أول ميداليات البعثة المصرية المشاركة في البطولة المقامة حاليا.

وفور وصول اللاعبين لمقر القرية الأولمبية قرر رئيس البعثة المهندس هشام حطب منح كل لاعب مبلغ المكافأة الفورية لتشجيعهم على ما بذله الثنائي.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.