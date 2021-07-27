متخدوش على كلامها.. محمد فراج يرد على بسنت شوقي بعد فوز الأهلي

رد الفنان محمد فراج على زوجته بسنت شوقي، بعد الفيديو المنتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي، اثناء مشاهدة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي.

ونشر عبر خاصية الاستوري الفيديو، وكتب: “قالك الأهلي بيكسب بالتحكيم.. متاخدوش على كلامها يا جماعة دي اهلاوية وبتهزر.. مش مدركة أن الكلمة دي بتطير فيها رقاب”.

وقد تسببت الفنانة بسنت شوقى فى غضب زوجها الفنان محمد فراج بسبب النادى الأهلي، من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستوري.

وجاء حديث بسنت شوقى كنوع من المداعبة لزوجها، حيث قالت له إن الأهلى يفوز بالحكام، بعد أن انتهت مباراته أمس مع فريق الانتاج الحربى والتى انتهت بفوز الأهلى ثلاث أهداف مقابل هدفين.

وعلق محمد فراج: "أهلي جدة ولا أهلي مين؟ أهلي بتاعنا اللي مصر بيكسب بالتحكيم.. إنتي مجنونة، إنتي أصلا متعرفيش مين اللي بيلعب، متحرقيش دمنا بقى!.

قصة حب

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 5 سنوات تقريبا، وعبر محمد فراج عن حبه لها فى عدد من التعليقات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مؤكدا على أنها الفتاة الأفضل فى حياته.

وعقد محمد فراج وبسنت شوقي، قرانهما، الشهر الماضي، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني ومشاهير مواقع التواصل.



وحضر عقد القران العديد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.