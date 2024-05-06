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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طبيعة خلابة.. إقبال كبير على مصيف بلطيم لقضاء إجازة شم النسيم| صور

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

يشهد مصيف بلطيم في كفر الشيخ إقبالاً كثيفاً من المصطافين من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة شم النسيم، حيث توافد الآلاف على شواطئ المدينة للاستمتاع بالطقس الجميل والمناظر الطبيعية الخلابة.

ومن جانبه، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن كثب توافد المصطافين على شواطئ بلطيم، موجهاً بتكثيف الجهود للحفاظ على نظافة الشواطئ وتقديم أفضل الخدمات للمصطافين.

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تشمل جهود النظافة رفع تراكمات القمامة والرمال من الشواطئ، ورش المبيدات لمكافحة البعوض، وتكثيف الحملات على المرافق العامة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع، كما يتواجد رجال الإنقاذ على مدار الساعة على الشواطئ وعلى الأبراج ورمال الشاطئ لضمان سلامة المصطافين.

وأشار رئيس المدينة إلى فتح الحدائق العامة والمنتزهات لاستقبال الزائرين، خاصة الأطفال وكبار السن، مع توفير كافة احتياجات المصطافين من خدمات ومرافق.

ونوه إلى حرص اللواء جمال نور الدين على توفير أجواء مثالية لقضاء إجازة شم النسيم سعيدة للمصطافين، وذلك من خلال المتابعة المستمرة وتوجيه الجهات المعنية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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