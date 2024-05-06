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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بأعياد الربيع.. نادي السلام البحري ببورسعيد يستضيف المواطنين على ضفاف القناة

أحتفالا بأعياد الربيع
أحتفالا بأعياد الربيع سلام بورسعيد البحري يستضيف المواطنين

استقبل نادى السلام البحرى بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد عددا كبيرا من أعضاء النادى والمواطنين أبناء مدينتي بورسعيد وبورفؤاد للاحتفال بأعياد الربيع . 

وشهد النادى المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس بمدينة بورفؤاد “كرنفال احتفالي” يعبر عن طراز محافظة بورسعيد الفريد على أنغام السمسمية والمسابقات والألعاب الترفيهية. 

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وانطلق الأطفال بين الألعاب والمسابقات للتبارى والاستمتاع والحصول على الهدايا والجوائز. 

أحتفالا بأعياد الربيع سلام بورسعيد البحري يستضيف المواطنين على ضاف القناة

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وشهدت محافظة بورسعيد، اليوم ،خلال أعياد الربيع وشم النسيم، توافد الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، على الشواطئ والمتنزهات والحدائق ، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة ، وذلك للاحتفال بأعياد الربيع بالمدينة الباسلة .

وتوافد الأهالي ؛ للاستمتاع داخل حدائق فريال والمنتزه والمسلة وساحة مصر، وشارع الجراج وشارع ٧/٣، وغيرها من المتنزهات بجميع أحياء بورسعيد، مع انتشار أجواء البهجة والسعادة بين المواطنين.

أحتفالا بأعياد الربيع سلام بورسعيد البحري يستضيف المواطنين على ضاف القناة

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وأشاد عدد من زائرى محافظة بورسعيد بالمستوى الجمالى والحضارى الذى لمسوه فى الحدائق والمتنزهات وشواطئ بورسعيد والفنادق والقرى السياحية ، مؤكدين على أن بورسعيد شهدت تطورا كبيرا فى مجال الخدمات السياحية، والتى تلبى احتياجات الزائرين السياحية والترفيهية .

و أكد محافظ بورسعيد أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع الأحياء والمديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الاشغالات بالأحياء ، لتحقيق مظهر حضارى لائق خلال أعياد الربيع ، مؤكدا ضرورة أن تظهر بورسعيد أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها، متمنيا للمواطنين الاستمتاع بالشواطئ والمتنزهات وقضاء عطلة سعيدة.

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