احتفالا بأعياد الربيع.. نادي السلام البحري ببورسعيد يستضيف المواطنين على ضفاف القناة

استقبل نادى السلام البحرى بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد عددا كبيرا من أعضاء النادى والمواطنين أبناء مدينتي بورسعيد وبورفؤاد للاحتفال بأعياد الربيع .

وشهد النادى المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس بمدينة بورفؤاد “كرنفال احتفالي” يعبر عن طراز محافظة بورسعيد الفريد على أنغام السمسمية والمسابقات والألعاب الترفيهية.

وانطلق الأطفال بين الألعاب والمسابقات للتبارى والاستمتاع والحصول على الهدايا والجوائز.

أحتفالا بأعياد الربيع سلام بورسعيد البحري يستضيف المواطنين على ضاف القناة 1000310146 1000310107 1000310128 1000310131 1000310134 1000310095 1000310068 1000310125 1000310074 1000310083

وشهدت محافظة بورسعيد، اليوم ،خلال أعياد الربيع وشم النسيم، توافد الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، على الشواطئ والمتنزهات والحدائق ، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة ، وذلك للاحتفال بأعياد الربيع بالمدينة الباسلة .

وتوافد الأهالي ؛ للاستمتاع داخل حدائق فريال والمنتزه والمسلة وساحة مصر، وشارع الجراج وشارع ٧/٣، وغيرها من المتنزهات بجميع أحياء بورسعيد، مع انتشار أجواء البهجة والسعادة بين المواطنين.

أحتفالا بأعياد الربيع سلام بورسعيد البحري يستضيف المواطنين على ضاف القناة 1000310049 1000310052 1000310166 1000310172 1000310170 1000310169 1000310176 1000310175 1000310190 1000310055

وأشاد عدد من زائرى محافظة بورسعيد بالمستوى الجمالى والحضارى الذى لمسوه فى الحدائق والمتنزهات وشواطئ بورسعيد والفنادق والقرى السياحية ، مؤكدين على أن بورسعيد شهدت تطورا كبيرا فى مجال الخدمات السياحية، والتى تلبى احتياجات الزائرين السياحية والترفيهية .

و أكد محافظ بورسعيد أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع الأحياء والمديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الاشغالات بالأحياء ، لتحقيق مظهر حضارى لائق خلال أعياد الربيع ، مؤكدا ضرورة أن تظهر بورسعيد أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها، متمنيا للمواطنين الاستمتاع بالشواطئ والمتنزهات وقضاء عطلة سعيدة.