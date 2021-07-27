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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: متحور"دلتا" شديد العدوى سبب الارتفاع في حالات الإصابة بـ نانجينج

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أكدت السلطات المحلية الصينية في مدينة نانجينج بمقاطعة جيانجسو بشرقي البلاد، أن متحور "دلتا" شديد العدوى هو سبب حالات الإصابة الأخيرة بفيروس كورونا في المدينة.


وقالت نائبة مدير مركز المدينة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها دينغ جيه، حسبما ذكرت وكالة شينخوا اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة في المدينة يمكن أن يعزى إلى طبيعة السلالة شديدة العدوى.


وشهدت مدينة نانجينج، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 9.3 مليون نسمة، زيادات يومية في حالات الإصابة محلية العدوى بكوفيد-19 منذ أن ثبتت إصابة عدد قليل من عمال المطار بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.


وقد أطلقت المدينة جولة ثانية من الاختبارات الشاملة للحمض النووي وحثت السكان على عدم مغادرة المدينة إلا في حالة الضرورة.


يذكر أن لجنة الصحة الصينية، أعلنت أمس تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 40 حالة محلية و36 حالة وافدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 92 ألفا و605 إصابات.

الصين متحور دلتا نانجينج فيروس كورونا شديد العدوى

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