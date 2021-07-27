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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

برقم الجلوس.. نتيجة
برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 تستعد وزارة التربية والتعليم لـ اعلانها رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم ، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ستعلن برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم ، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي خلال الساعات القادمة ، ويمكن لمن يهمه الامر الاستعلام برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من خلال الضغط على http://fany.emis.gov.eg/
 

خطوات الاستعلام برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات، يجب على طلاب الدبلومات الفنية 2021 اتباع الخطوات التالية:

  • اضغط على رابط نتيجة الدبلومات الفنية على بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا
  • اختر النوعية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).
  • أدخل رقم الجلوس.
  • اضغط على عرض النتيجة.

تظلمات الدبلومات الفنية 2021

 قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب تظلمات الدبلومات الفنية 2021 في اليوم  التالي لـ  اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات وذلك لمدة 15 يوما.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتاح لطلاب الدبلومات الفنية 2021 التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بعد سداد 100 جنيه رسوم على كل مادة يرغب الطالب في التظلم منها، ثم يتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة لتقديم التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة، ثم يتم تحديد موعد لفحص صورة كراسة إجابة الطالب، ثم يذهب الطالب في الموعد المحدد للاطلاع على كراسة إجابته، ثم تشكل له لجنة لفحص كراسة إجابته وتعيد جميع درجاته في حالة وجود درجات مستحقة له، دون أن يتم إعادة تصحيح الأسئلة، وفي حالة تبين أحقيته بدرجات إضافية يتم إضافتها لمجموعه مع استرداده لرسوم التظلم المدفوعة عن تلك المادة.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2021 مطمئنة، وكل طالب حصل على حقه كاملا، حيث تم تصحيح جميع إجابات الطلاب بشكل يراعي مصلحة الطالب وبدون التقيد بإجابة نموذجية واحدة، مشيرةً إلى أن المصححين قاموا بـ تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021 وفقا لنموذج إجابة يمتاز بالمرونة في احتساب جميع الإجابات الصحيحة لكل سؤال بدون التقيد بشكل واحد للإجابة.

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة امتحان دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع 2021
 

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحان دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2021/2020 بنسبة نجاح 90.2%.

 

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 1038 طالبا/طالبة، حضر منهم 1028 طالبا/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 937 طالبا/طالبة.

 

سوف تضاف نتيجة دبلوم الصم وضعاف السمع إلى التنسيق الإلكتروني بالجامعات هذا العام للمرة الأولى.

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