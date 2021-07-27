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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صداقة وغيرة وموعد وفاة.. مواقف جمعت بين فريد شوقي ورشدي أباظة

رشدي أباظة وفريد
رشدي أباظة وفريد شوقي

فريد شوقي ورشدي أباظة خير مثال، فمثلما كان نجوم الزمن الجميل متفردون في الإنتاج الفني المتميز، جمعت بينهم أيضا علاقات اجتماعية وصداقة تتكشف تفاصيلها مع مرور الوقت.

أعمال فريد شوقي ورشدي أباظة

رشدي أباظة وفريد شوقي

اشترك فريد شوقي ورشدي أباظة في حوالي 7 أفلام حققت جميعها نجاحا مميزا في السينما المصرية ويتذكر الجمهور معظهما حتى اليوم، منها جعلوني مجرما، وكر الأشرار، الأسطى حسن. 

كان فريد شوقي على ثقة كاملة بأن تليفون منه لرشدي أباظة كافيا لإقناعه بالاشتراك معه في أفلامه بعدما استطاعا تحقيق النجاح سويا، والثقة الكبيرة بينهما. 

تاريخ وفاة الثنائي الفني 

فريد شوقي في جنازة رشدي أباظة 

توفي رشدي أباظة يوم 27 يوليو عام 1980، وكان فريد شوقي أول الحريصين على وداعه والتقطت له عدسات الكاميرات صورا أثناء تواجده في جنازة الدنجوان، برفقة الفارس أحمد مظهر. 

ويشاء القدر أن يرحل فريد شوقي في نفس اليوم ولكن بعد حوالي 18 عاما، قضاها في العمل وتذكر صديقه الراحل الذي جمع بينهما العديد من الصفات الشخصية منها طيبة القلب بحسب شهادة زملائهم في الوسط الفني.

غيرة فريد شوقي  

رشدي أباظة وهدى سلطان 

صداقة الدنجوان ووحش الشاشة لم تكن مرنة دائما بل مرت بالعثرات والمواقف التي ركزت عليها عدسات الكاميرات وعناوين الصحف. 

ترددت قصة شهيرة حول غيرة فريد شوقي من رشدي أباظة بسبب زوجة الأول الفنانة هدى سلطان. 

كان مقدرا أن يقوم فريد شوقي ببطولة فيلم امرأة في الطريق مع هدى سلطان، إلا أنه انشغل بتصوير عمل آخر، فانتقل الدور لرشدي أباظه، لكنه كان يحرص على المرور بستوديو التصوير لرؤية زوجته وحاول صناع الفيلم إخفاء المشاهد والصور عنه. 

وقيل إن قبلة رشدي أباظة لهدى سلطان كانت سببا في انفصالها عن فريد شوقي الذي كانت غيرته عليها من أبرز المواقف التي يعلمها الجميع. 

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شركة إنتاج غير مكتملة 

نادية لطفي تتوسط رشدي أباظة وفريد شوقي

جمعت رشدي أباظة وفريد شوقي ونادية لطفي قصة صداقة مميزة، كادت أن تتحول إلى شراكة إنتاجية لكن الفكرة فشلت قبل بدايتها. 

اتفق النجوم الثلاثة على تقديم فيلم من إنتاجهم المشترك، وتم الاتفاق على السيناريو لكن عصبية رشدي أباظة وخلافه مع الموزع الخارجي تسببت في توقف المشروع، وإنهاء الفكرة بعد صرف مبلغ كبير من رأس المال. 

فريد شوقي رشدي أباظة هدى سلطان نادية لطفى أفلام فريد شوقي ورشدي أباظة

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